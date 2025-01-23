Çalışan annelere milyonlarca lira destek verilecek
Çalışan annelere yönelik yeni bir destek paketi duyuruldu. Bu paketle birlikte, annelere milyonlarca lira değerinde ekonomik yardım sağlanacak. Destek paketi, çalışan annelerin iş hayatına daha aktif katılmalarını ve çocuklarına daha kaliteli bir yaşam sunmalarını hedefliyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) ile annelerin kayıtlı istihdama katılmasını desteklediklerini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çalışan annelerin her zaman yanındayız" dedi. Bakan Işıkhan, paylaşımında EDU-CARE II sayesinde annelerin kayıtlı istihdama katılmasını desteklediklerini belirterek, "Sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ediyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon liradan fazla destek tutarı sağlanacak" ifadelerine yer verdi.