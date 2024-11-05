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Çakır Havuç'ta Hasat Devam Ediyor, 5 Bin Ton Rekolte Bekleniyor

Çakır Havuç'ta Hasat Devam Ediyor, 5 Bin Ton Rekolte Bekleniyor
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Denizli'nin Acıpayam ilçesine özgü Çakır havucunun hasat dönemi sürüyor. Coğrafi işaret tescil başvurusu yapılan havuçlardan bu yıl 5 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor. Etkinliğe Denizli Valisi ve yerel yöneticiler katıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine özgü olarak lezzetiyle ünlenen Çakır havucunda hasat devam ediyor. Coğrafi işaret tescil başvurusu da yapılan meşhur havuçtan bu yıl bölgede 5 bin tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Acıpayam ilçesine bağlı Çakır Mahallesi'nde üreticilerin gözdesi olan ve adını aldığı mahallenin ismiyle nam salan Çakır havucunun hasat devam ediyor. Güneşin doğmasıyla tarlada çalışmaya başlayan işçiler, bin bir emekle yetiştirilen ve coğrafi işaret tescili almak için gün sayan havuçları yine emek emek sökümünü yaparak yıkanmak üzere yıkama tesislerine gönderiyor. Öncesinde geniş bir havuzda kaba temizliği yapılan havuçlar, ardından yıkama makinesinde uzun süre çevrilme yöntemiyle toprak artıklarından temizlenerek paketleme işlemine geçiliyor. Paketleme esnasında iri, kıtır ve kırık olarak üçe ayrılan havuçlar kullanım amaçlarına göre farklı kasalara koyuluyor. Hasat edilen havuçlar soğuk hava tesislerinde muhafaza edilerek yıl boyunca tüketicilerin sofralarına geliyor.

Meşhur Çakır havucu için bu yıl mahallede yapılan hasat etkinliğine Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Acıpayam TMO Ajans Amiri Hakkı Karagöz, kooperatif ve birlik başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe müdürlüğü personeli, üreticiler ve çiftçiler katıldı.

2024 üretim sezonunda hasadın devam ettiğini belirten İl Müdürü Şakir Çınar, yaptığı açıklamada; "2023 yılı TÜİK verilerine göre ülkemizde 136 bin 627 dekar alanda 777 bin 908 ton havuç üretilmekte olup, Denizli'de bin 140 dekar alanda 5 bin 80 ton havuç üretimi gerçekleştirilmiştir. 2024 yılı ÇKS kayıtlarımıza göre İl Genelinde 57 işletme ve 34,4 hektar alanın ilçe dağılımında Acıpayam ilçemizde 36 işletmede 330 dekar havuç kaydımız bulunmaktadır. Bunu 12 işletme ve 0,5 hektar ile Honaz ilçesi takip etmektedir. Üretimi yapılan çeşitler ise Santorin, Maestro ve Natuna f1'dir. Dekar verim 4-6 ton arasında olup, maksimum 10 ton alan üreticilerimiz bulunmaktadır. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat dönemi geçirmesini temenni ediyor ve bol kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Üreticilere bol ve bereketli bir sezon dileyen Vali Ömer Faruk Coşkun ise "Bugün Çakır Mahallesinde havuç hasadında üreticilerimizle birlikteyiz. Öncelikle bütün çiftçilerimize sezonun bereketli ve hayırlı olmasını temenni ediyorum. Denizli olarak yaklaşık 1.140 dekar alanda havuç ekimi yapılıyor ve yaklaşık 5 bin 80 bin tondan fazla ürün hasat ediyoruz. Ürünlerimiz semt pazarlarında ve bölge illerimizde oldukça rağbet görmektedir. Şahsım adına hasat sezonunun hayırlı ve bereketli geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Havuç hasadı, tüm katılımcılar ve üreticiler ile birlikte kutlanarak havuç hasadı yapılan alanda hatıra fotoğrafı çekilerek tamamlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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