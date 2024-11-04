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Çakır Havuç Hasadına Başlandı

Çakır Havuç Hasadına Başlandı
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, coğrafi işaret almak için gün sayan Çakır havucunun hasadına başlandı. İlçede 1.140 dekar alanda ürün hasadı yapılması bekleniyor.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde uzun yıllardır dikimi yapılan ve adını bulunduğu mahalleden alan Çakır havucunun hasadına başlanıldı.

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Çakır Mahallesi'nde coğrafi işaret almak için gün sayan Acıpayam ilçemizin Çakır Mahallesi'nde üreticilerin gözdesi olan ve adını aldığı mahallenin ismiyle nam salan Çakır Havucunun hasadı başladı. Günün ilk ışıklarıyla tarlada çalışmaya başlayan mevsimlik işçiler, havuçların sökümünü yaparak torbalara koyuyor. Toplanan havuçlar, yıkama tesislerine gönderiliyor. Tesislerde önce geniş bir havuzda kaba temizliği yapılan havuçlar, daha sonra yıkama makinesinden geçerek, paketleme kısmına ulaşıyor. Burada havuçlar iri, kıtır ve kırık olarak üçe ayrılıyor. Ayrılan havuçlar kullanım amaçlarına göre farklı kasalara koyuluyor. Üreticiler, hasat ettikleri ürünleri ilerleyen dönemlerde talebe göre piyasaya sunmak için soğuk hava depolarında muhafaza ediyor. Tüm bu işlemlerin gerçekleştiği Çakır havucu, vatandaşların sofralarına yıl boyunca ulaştırılıyor.

Yapılan hasat etkinliğine, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Acıpayam Kaymakamı Ramazan Cankaloğlu, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, Et ve Süt Kurumu Kombine Müdürü Alper Durmuş, TKDK İl Koordinatörü Bilal Taştepe, Acıpayam TMO Ajans Amiri Hakkı Karagöz, İl Müdür Yardımcısı, Şube ve İlçe Müdürleri, Kooperatif ve Birlik başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, İlçe Müdürlüğü personelleri, üreticiler ve çiftçiler katılım sağladı.

"Bin 140 dekar alandan 5 bin 80 tondan fazla ürün hasat ediyoruz"

Havuç hasadında üreticilerle birlikte olduklarını ve Denizli'de yaklaşık bin 140 dekar alanda havuç ekimi yapıldığı, yaklaşık 5 bin 80 tondan fazla ürünün hasat edildiğini belirten Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Bugün Çakır Mahallesinde havuç hasadında üreticilerimizle birlikteyiz. Öncelikle bütün çiftçilerimize sezonun bereketli ve hayırlı olmasını temenni ediyorum. Denizli olarak yaklaşık bin 140 dekar alanda havuç ekimi yapılıyor ve yaklaşık 5 bin 080 bin tondan fazla ürün hasat ediyoruz. Ürünlerimiz semt pazarlarında ve bölge illerimizde oldukça rağbet görmektedir. Şahsım adına hasat sezonunun hayırlı ve bereketli geçmesini temenni ediyorum" dedi.

"Denizli'de havuç hasadında Acıpayam ilçesinden sonra Honaz ilçesi takip etmektedir"

2024 üretim sezonunda hasadın devam ettiğini ve hasat verilerini paylaşan İl Müdürü Şakir Çınar, "2023 yılı TÜİK verilerine göre Ülkemizde 136 bin 627 dekar alanda 777 bin 908 ton havuç üretilmekte olup, Denizli'de bin 140 dekar alanda 5 bin 080 ton havuç üretimi gerçekleştirilmiştir. 2024 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarımıza göre İl Genelinde 57 işletme ve 34,4 hektar alanın ilçe dağılımında Acıpayam ilçemizde 36 işletmede 330 dekar havuç kaydımız bulunmaktadır. Bunu 12 işletme ve 0,5 hektar ile Honaz ilçesi takip etmektedir. Üretimi yapılan çeşitler ise Santorin, Maestro ve Natuna f1'dir. Dekar verim 4-6 ton arasında olup, maksimum 10 ton alan üreticilerimiz bulunmaktadır. Üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat dönemi geçirmesini temenni ediyor ve bol kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Havuç hasadı, tüm katılımcılar ve üreticiler ile birlikte kutlanarak havuç hasadı yapılan alanda hatıra fotoğrafı çekilerek tamamlandı. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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