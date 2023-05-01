Büyükşehirden Gölmarmaralı üreticilere destek

Manisalı üreticiye bir destek daha veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara'da, Ziraat Odası'na katı gübre dağıtma makinesi tahsis etti.

Manisalı üreticiye bir destek daha veren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara'da, Ziraat Odası'na katı gübre dağıtma makinesi tahsis etti. Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziya, makinenin üretici için önemine değinirken, Başkan Ergün de üreticiye bereketli kazançlar diledi.

Bereketli topraklara sahip olan Manisa'da her daim üreticinin yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticiye bir destek daha sağladı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Gölmarmara Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziya'yı ziyaret ederek üreticinin kullanımı amacıyla Ziraat Odası'na 5 tonluk katı gübre dağıtma makinesi tahsis etti.

Bereketli kazançlar diledi

Başkan Ergün, Ziraat Odası'nda çiçeklerle karşılanırken Ziraat Odası Başkanı Erdal Ziya, makinenin üretici için önemine değindi, Başkan Ergün'e teşekkür etti. Manisalı üreticinin her daim yanında olduklarını belirten Başkan Ergün de bereketli kazançlar diledi. - MANİSA