Büyükgöz: 'Belediyemizi büyük bir faiz yükünden kurtarmış olduk'

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Görevi devraldığımızda hepimizin malumu belediyenin 466 milyon reel borcu vardı. Yapılandırma imkanlarından yararlanmak için girişimlerimizi yaptık. 200 milyon nakdi ödeme yaparak, belediyemizi büyük bir faiz yükünden kurtarmış olduk" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yönettiği meclis oturumunda, gündemde yer alan 2021 Yılı Analitik Kesin Bütçe Hesabı'na ilişkin ilgili komisyon raporu oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis üyelerinin sorularını cevaplandıran Zinnur Büyükgöz, "Görevi devraldığımızda hepimizin malumu belediyenin 466 milyon reel borcu vardı. Yapılandırma imkanlarından yararlanmak için girişimlerimizi yaptık. 200 milyon nakdi ödeme yaparak, belediyemizi büyük bir faiz yükünden kurtarmış olduk. 187 milyon SGK borcunu da yapılandırdık ve faizini sildik. Ödenen faiz SGK yapılandırmasından kaynaklı faiz kalemi. 36 aylık vadelendirmeyle yapılandırdık. Belediyemizi herhangi bir sıkıntıya koymadan iller bankasından ödenek kesiliyor. O yapılandırmadan sonra geriye dönük hiçbir SGK ve yapılandırma borcu yapmadık. Hiçbir kamu kuruluşuna borcu olmayan bir belediye konumundayız. SGK'ya kalan borcumuz da 140 milyon civarında. Bizim Gebze Belediyesi olarak 3. şahıslara, tüzel kişiliklere hiçbir kuruşluk satışımız yok" dedi.

Gebze Belediyesi'nin 2021 yılı kesin gideri 453 milyon 429 bin 172 TL olurken, 2021 yılı kesin geliri 543 milyon 183 bin 405 TL olarak gerçekleşti. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi