Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç: "KazanForum, Türkiye-Rusya ilişkilerinde pozitif sonuçlar üretiyor"

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, KazanForum'un Türkiye-Rusya ekonomik ve ticari ilişkilerine olumlu katkı sağladığını belirtti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin dinamik olduğunu ve işbirliği alanlarının arttığını vurguladı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Türkiye ile Rusya arasında ekonomik ve ticari ilişkiler açısından son yıllarda önemli rol üstlenen KazanForum'un pozitif sonuçlar ürettiğini söyledi.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu forum kapsamında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Bilgiç, "Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler en üst seviyede." ifadesini kullandı.

Bilgiç, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin dinamik yapısına işaret ederek, "Çok büyük bir ticaret hacmimiz var. Bu ticaret hacmi her sene dinamik bir şekilde değişiyor, ihracat kalemlerimiz farklılaşıyor." dedi.

Rusya'nın farklı ülkelerle ilişkilerini geliştirmek amacıyla çeşitli bölgelerde forumlar düzenlediğini belirten Bilgiç, KazanForum'un ise özellikle Rusya ile İslam ülkeleri arasındaki işbirliğini geliştirmeye odaklandığını ifade etti.

Bilgiç, "Bu çerçevede biz de foruma ülkemizi temsilen her sene olduğu gibi geniş bir heyetle katıldık." değerlendirmesinde bulundu.

"İşbirliği yapılacak pek çok alan var"

Tataristan'ın sanayi ve petrol üretimi açısından Rusya Federasyonu'nun önde gelen bölgelerinden biri olduğunu vurgulayan Bilgiç, işbirliği potansiyeline dikkati çekti.

Bilgiç, "Burada işbirliği yapılacak pek çok alan var. Örneğin, helal yiyecek ve helal gıda sertifikaları bunlardan bir tanesi. Yine keza katılım bankacılığı sektörü de burada ciddi şekilde ele alınıyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Rusya arasında çok boyutlu işbirliği bulunduğunu anlatan Bilgiç, Türkiye'nin Rusya'da yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırımı bulunduğunu, bu yatırımların yaklaşık yarısının ise Tataristan'da yer aldığını söyledi.

Bölgedeki jeopolitik gelişmelere rağmen Türkiye ile Rusya'nın ilişkilerini sürdürdüğünü belirten Bilgiç, şunları kaydetti:

"Dünyadaki ekonomik ve jeopolitik durumu değerlendirdiğimizde, küresel üretim merkezlerinin, hızlı bir şekilde batıdan doğuya doğru kaymakta olduğunu görüyoruz. Doğuya kayan bu üretim merkezleri de tabiatıyla ulaştırma güzergahlarının yeniden belirlenmesini gündeme getirecek. Bu çerçevede Rusya bizim açımızdan çok önemli."

Bilgiç, Rusya'nın coğrafi büyüklüğünün ulaştırma ve ticaret koridorları açısından önem taşıdığına dikkati çekerek, KazanForum'un gelecek dönemde yeni güzergahların tartışıldığı daha önemli bir platform haline gelebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
