Büyükeğen: 'Konya sanayisi tüm zorluklara rağmen üretimden kopmadı'

Konya Sanayi Odası (KSO) Başkanı Mustafa Büyükeğen, Aralık Ayı Meclis Toplantısı'nda yaptığı değerlendirmede, 2025 yılının sanayiciler için kolay bir yıl olmadığının, ancak tüm zorluklara rağmen Konyalı sanayicilerin üretimden kopmadığının altını çizerek, "Bu yılın ilk 11 ayında Konya Organize Sanayi Bölgemizde üretim yüzde 3.9 arttı" dedi.

Konya Sanayi Odası'nın Aralık Ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Memiş Kütükcü'nün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, Oda'nın 2025 yılı boyunca yürüttüğü faaliyetler ve Konya sanayisinin mevcut durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

2025'in sanayiciler açısından kolay bir yıl olmadığını ifade eden Başkan Büyükeğen, finansmana erişimde yaşanan güçlükler, artan maliyetler, iç ve dış talepteki dalgalanmalar ile küresel belirsizliklerin sanayicinin üzerindeki yükü artırdığını söyledi. Özellikle nakit akışı yönetiminin işletmeler için en öncelikli sorun olmaya devam ettiğini belirten Büyükeğen, "Tüm bu zorluklara rağmen Konya sanayisi üretimden kopmadı. Bu duruş, Konya'nın güçlü üretim kültürünün en net göstergesidir. Konyalı sanayicilerimizin üretim odaklı duruşu ve üretim vizyonu gerçekten takdire şayan" dedi.

Sanayicilerin talepleri yakından takip edildi

Konya Sanayi Odası olarak, 2025 yılında üretimi, istihdamı ve ihracatı merkeze alan projeleri kararlılıkla hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Büyükeğen, yıl boyunca gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgiler paylaştı. Büyükeğen, yıl boyunca sanayicilerden gelen tüm sorun ve talepleri yakından takip ederek, ilgili kurumlarla paylaştıklarının ve çözümlerini takip ettiklerinin altını çizdi. Büyükeğen, 2025 yılı boyunca Konya sanayisinin yeni iş birlikleri geliştirerek, üretim ve ticaret hacimlerini artırmaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini, bu çalışmalardan birinin 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmaları olduğunu bildirdi. Büyükeğen, "Anadolu'nun en büyük savunma sanayi organizasyonlarından biri haline gelen, 166 firma, kurum ve kuruluşun stant açtığı 8. Konya Savunma Sanayi Tedarikçi Buluşmalarımızı başarıyla tamamladık. Bağımsız bir araştırma kuruluşuna yaptırdığımız anket sonuçlarına göre programa katılan firmalarımızın yüzde 75'i iş bağlantısı yaptı. Bu oran bizim için çok kıymetli" diye konuştu.

8 milyon doları aşkın enerji tasarrufu

Konuşmasında yıl boyunca sanayicilere yönelik 138 eğitim, toplantı ve panel gerçekleştirdiklerini, bu etkinliklere 1000'den fazla sanayicinin katıldığı bilgisini paylaşan Büyükeğen, önemli çalışma başlıklarından biri olan enerji verimliliğine yönelik yaptıkları çalışmaları da anlattı: "Enerji Verimliliği Mobil Etüt Aracımızla, 142 firma ve kuruluşumuza ait 187 lokasyonda enerji ölçümleri yaptık. Yaptığımız bu ölçümler ile firmalarımıza 8 milyon 368 bin dolar tutarında, toplam amortisman süresi 1 yıldan az olan 9 bin 534 TEP enerji tasarrufu imkanı sunduk. Ülkemizin de artık gündeminde önemli bir yer tutan ve iş dünyamızı yakından ilgilendiren Avrupa Yeşil Mutabakatı süreçlerini yakından takip ettik. Yaptığımız çalışmalarla, sanayicilerimizi sınırda karbon düzenlemesi mekanizması ve karbon azaltımı konularında bilgilendirdik. 4.'sünü gerçekleştirdiğimiz Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvemiz ülke gündeminde önemli bir yer tuttu."

Yeni iş birlikleri geliştirildi

Sanayicilerin, küresel pazarlardaki etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların kesintisiz sürdürüldüğünü aktaran Başkan Büyükeğen, "Bu dönemde Avustralya, Yeni Zelanda, İtalya, Vietnam, Senegal başta olmak üzere 17 yabancı misyon temsilcisi ile bir araya gelerek sanayimizi ve öne çıkan sektörlerimizi tanıttık. Yine, şehrimizde düzenlenen fuarlarda aktif rol alarak sanayicilerimizi ulusal ve uluslararası paydaşlarla buluşturduk. Ayrıca otomotiv, gıda ve tarım makineleri başta olmak üzere sektörlerimize yönelik, yurt dışında düzenlenen 7 fuara heyet oluşturarak katılım sağladık. Sanayicilerimiz buralarda 100'ün üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirme fırsatı elde etti" şeklinde konuştu. Büyükeğen, yıl içerisinde Tunus Sanayi, Ticaret ve Sanatkarlar Birliği, Sfakes Ticaret ve Sanayi Odası ile Malezya Uluslararası İslam Ticaret ve Sanayi Odası ile mutabakat zaptları imzaladıklarını, bu çalışmaların firmaların ihracatını artıracak kalıcı ve sonuç odaklı iş birliklerine dönüşeceğini bildirdi.

Konya OSB'de fabrika sayısı 778'e ulaştı

Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki gelişmelere de değinen Başkan Büyükeğen, bölgede fabrika sayısının 778'e ulaştığını, ilk 11 ayda üretimin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 arttığını ifade etti. Büyükeğen, bölge müdürlüğü olarak OSB'nin sanayi alt ve üst yapısına yıl boyunca 2.2 milyarı aşkın yatırım gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları söyledi: "2025 yılı boyunca bölgemizde; içme suyu, atık su, yol alt yapısı, elektrik alt yapısı, eğitim gibi alanlara toplam 2 milyar 272 milyon lira yatırım yaptık. 5. Kısım Genişleme Alanı'mızda yüzde 100 doluluğa ulaştık. 8 milyon metrekare ve toplam 275 parselden oluşan 6. kısmımızda ise, 258 parselin ön tahsis işlemlerini tamamladık. Burada 9 sanayicimiz yatırımlarına başladı." 2026 yılına dair değerlendirmelerde de bulunan Büyükeğen, 2026 yılının enflasyonla mücadele sürecinin pozitif sonuçlarının daha belirgin hissetmeye başlanacağının altını çizerek, "Nasıl ki dünü emekle inşa etmişsek, yarınları da hep birlikte sabırla ve çalışarak inşa edeceğiz" ifadesini kullandı. - KONYA