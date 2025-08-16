Büyükçekmece'de Yeni Endüstri Bölgesi İlan Edildi

Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 'Fırat Plastik Kauçuk Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi' olarak belirlenen alan, Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca, Samsun ve Zonguldak'taki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki bir alanın "Fırat Plastik Kauçuk Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi" ilan edilmesi kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki alan "Fırat Plastik Kauçuk Sanayi ve Ticaret AŞ İstanbul Özel Endüstri Bölgesi" olarak ilan edildi.

Karar ekinde bölgeye ilişkin harita ve koordinatlar da yer aldı.

Öte yandan, Samsun ve Zonguldak'ta bulunan bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre, orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
