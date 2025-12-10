Trabzon'da 'Büyük Karadeniz Forumu' düzenlendi

Trabzon'da, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ev sahipliğinde Karadeniz Havzası'ndaki akademisyen, sanayici, girişimci ve kamu kurumu temsilcilerinin bir araya geldiği "Büyük Karadeniz Forumu" organize edildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Ursavaş, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, Karadeniz Havzası'nda yaşanan sorunları paydaş ülkelerle çözüme kavuşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Forumun, KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezince yürütülen Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya'nın da paydaş olduğu "Karadeniz Havzası için Ulusötesi Teknoloji Transfer Ağı Projesi" kapsamında gerçekleştirildiğini belirten Ursavaş, "Teknoloji, teori ve uygulama arasındaki bir süreç. Ulusötesi olarak zikrettiğimiz şey ise bireyden birliğe, çoklu disiplinlerden transdisipliner bir yapıya dönmeyi kastediyoruz. Paydaşlarımız, Karadeniz Havzası'nın ülkeleri ve bu ülkelerin yaşadığı, paylaştığı pek çok sorun ve zorluklar var." dedi.

Karadeniz Havzası'nın ön görülemeyen doğa olayları, düzensiz göçler ve savaşlardan etkilendiğini ifade eden Ursavaş, iş dünyası veya akademisyenlerin buna çözüm üretmeye çalıştığının altını çizdi.

Ursavaş, bireysel olarak büyük problemlerin üstesinden gelmenin zor olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Problemlerin çözümüne disiplinler ötesi bir yaklaşımla birlikte bakıp, birlikte başarmamız gerekiyor. Bu projede Karadeniz Havzası'nı paylaşan ülkelerin burada iklim krizinden teknoloji transferine kadar aklınıza gelebilecek pek çok sorunu çözmek için bir araya gelmenin projesi de diyebiliriz. Hem birbirimizi tanıyoruz hem problemlere güçlü olduğumuz yanlarda nasıl yaklaşacağımızı öğreniyoruz hem de önümüze gelen sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz."

KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Emrah Ayvaz da Karadeniz Havzası için Ulusötesi Teknoloji Transfer Ağı Projesi'nin kapsamı ve hedeflerine ilişkin sunum yaptı.

Açılış konuşmalarının ardından, Trabzon Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazihan Ursavaş ise "İklim Değişikliği Etkileri ile Mücadele ve Karbon Ayak İzini Azaltmak için Sürdürülebilir Yaşam İpuçları" başlıklı seminer verdi.

Atölye çalışmalarının ve seminerlerin düzenleneceği forum, 12 Aralık Cuma günü proje yarışması ödül töreniyle sona erecek.