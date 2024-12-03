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Business Honors Awards 2025 İçin Geri Sayım Başladı

Business Honors Awards 2025 İçin Geri Sayım Başladı
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Kalıcı başarının ve sürdürülebilirliğin ödüllendirileceği Business Honors Awards 2025 etkinliği için başvurular 10 Ocak 2025'e kadar yapılabilecek. Tören ise 18 Şubat 2025'te İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Kalıcı başarının ve sürdürülebilirliğin ödüllendireceği 'Business Honors Awards 2025' için geri sayım başladı. Ödül törenine başvurular 10 Ocak 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Tören 18 Şubat 2025'te İstanbul'da düzenlenecek.

Kalıcı başarının ve sürdürülebilirliğin ödüllendireceği 'Business Honors Awards 2025' (İş Dünyasının Onur Tablosu) için start verildi. Topluma, çevreye ve sektörlerine anlamlı katkılar sunan girişimlerin değerlendirileceği etkinlik, en güçlü liderleri, yenilikçi projeleri ve ölçümlenebilir başarıları öne çıkarmak amacıyla kapılarını açtı.

Otomotiv, finans, enerji, teknoloji, inşaat, sağlık, hizmet ve girişimcilik gibi pek çok sektörde faaliyet gösteren şirketlerin değerlendirileceğini belirten Business Honors Awards Kurucu Ortağı Yasemin Oğralı, "İş dünyasının onur tablosunu oluşturmak için yola çıktık" dedi. Her sektörün en güçlü projelerinin yarışacağı bu etkinliğin, mükemmeliyetin bir sembolü olmayı hedeflediğini belirten Yasemin Oğralı, şirketlerin beş ayrı kategoride satış, pazarlama, iş geliştirme, kurumsal iletişim ve insan kaynakları olarak değerlendirileceklerini söyledi.

Etkinliğin jürisi ise iş dünyasının lider isimlerinden oluşuyor. "Bu yarışmanın temel gücü, jüri üyelerimizde saklı. Onlar, liderlik etmiş, sektörlerini dönüştürmüş ve kalıcı başarılar elde etmiş isimler" diyen Yasemin Oğralı sözlerine şöyle devam etti: "Bu sebeple, verilen her ödül, derin bir tecrübenin ve analizin sonucudur. Onların kararları, sadece bugünü değil, geleceği de şekillendirir. Değerli jüri üyelerimiz Şerif Kaynar, Tunç Berkman, Ebru Arıcan, Füsun Kuran, Nebahat Akkoç, Veysi Küçük, Çağla Hullu, Ali Evren Dinç, Serhan Tınaztepe, Mustafa Başar, Can Uysal, Seden Efe Yılmazer, Yasemin Yıldırım, Ayça Kaya, Gizem Kartal Sükan, Bahardır Kayıcan, Ferhat Zamanpur, Levent Özsaygı, Zeynep Öztürk ve Murat Büyükkucak'tan oluşuyor."

İş dünyasının geleceğini şekillendiren bir platform olan Business Honors Awards'a başvurular 10 Ocak 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Ödül töreni ise 18 Şubat 2025'te Crowne Plaza İstanbul - Ortaköy Bosphorus ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Başvuruların businesshonorsawards.com adresinden yapıldığı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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