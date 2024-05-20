Bursa'ya Yeni Otoyol Projesinin Detayları Açıklandı: İşte İkinci Otoyolun Ayrıntıları!

Vedat Yücebaş/BURSA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun " Bursa'ya 40 kilometre civarında yeni bir otoyol yapacağız." sözleriyle duyurduğu projenin ayrıntıları ortaya çıktı.

Uraloğlu, İstanbul- İzmir otobanında en yoğun bölgenin Bursa olduğuna dikkat çekti.

Bursa çevre yolunun şehir içi yol gibi kaldığını söyleyen Bakan Uraloğlu, "Günlük araç geçişleri 100 binleri geçti. Orada daha kuzeyden ikinci bir otoyol projesine başlandı. Orayı çözeceğiz. 40 kilometre civarında yeni bir otoyol yapacağız. Bursa geçişini kapsayacak bir otoyol olacak. İstanbul'dan gelip Osmangazi Köprüsü'nü geçip Bursa'ya girişte, yani Ovakça yakınlarında mevcut çevre yoluna gelmeden kuzeyden ayrılıp Bursa'yı kucaklayıp Susurluk istikametine doğru gidip bağlayacak olan bir yeni yol yapıyoruz. Başladık. Burayı rahatlatmış olacağız." diye konuştu.

Uraloğlu'nun "Başladık" dediği "Bursa Kuzey Çevre Yolu"nun detayları ortaya çıkmaya başladı.

Bursa Kuzey Çevre Yolu 31 km olarak planlanıyor

İstanbul yönünden gelişte, Ovaakça gişelerinden önce yol sağa ayrılıp Çağlayanköy, Ahmetbey ve Aksungur'un kuzeyindeki yamaçtan ilerleyecek. Mudanya Üniversitesi yakınlarına yapılacak tünelden çıkıp, viyadükle Mudanya Yolu'nu geçecek.

Bademli Tüneli ile devam edip Mürsel, Ülkü, Dedeköy, Küçükyenice'den ilerleyecek. Balabancık ve Çekrice kuzeyinden geçip Konaklı'da otoyolla buluşacak.

Mudanya Yolu'na da kavşakla bağlanacak

Kuzey Çevre Yolu'nu, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu müteahhitleri Nurol, Özaltın, Makyol, Astaldi ve Göçay firmalarının Otoyol A.Ş. işletmeciliğinde oluşturduğu konsorsiyum yapacak.