Bursa Uludağ Üniversitesi ve UEDAŞ'tan Enerji Altyapısında İşbirliği

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) yetkilileri, enerji altyapısında sürdürülebilirlik, dijitalleşme ve ortak vizyon geliştirmek amacıyla bir araya geldi.

UEDAŞ Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen toplantıya, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar, Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Enes Yiğit, Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa İnci, Bölüm Öğretim Üyesi Doç. Dr. Davut İzci, Genel Sekreter Yardımcısı Tarık Kelleci, UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu, Ar-Ge Direktörü Mehmet Koç, Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce, Yatırım Direktörü Ahmet Berk ve ilgili uzmanlar hazır bulundu.

Geleceğe zemin oluşturulacak

Toplantıda konuşan BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, üniversite-özel sektör işbirliğin önemine vurgu yaparak; "Bursa Uludağ Üniversitesi, araştırma üniversitesi olmanın sorumluluğu ile sanayiyle güçlü ilişkiler kurmayı öncelikli hedeflerinden biri olarak görmektedir. Akademik kadromuzun yetkinliği ve fakültelerimizin imkanlarıyla, UEDAŞ'ın gündemindeki konulara katkı sağlayabilecek çalışmalar geliştirmeye hazırız. İşbirliği çerçevesinde ortaya çıkacak projelerin geleceğe yönelik önemli fırsatlar oluşturacağına inanıyoruz" dedi.

UEDAŞ Genel Müdürü Cihangir Gençoğlu ise şirketin sürdürülebilirlik ve dijitalleşme önceliklerine dikkat çekti. Gençoğlu; "Bursa Uludağ Üniversitesi ile kurduğumuz bu temasları, vizyonumuzun önemli bir parçası olarak görüyoruz. Şebeke güçlendirme, kayıpların azaltılması ve dijitalleşme gibi stratejik alanlarda üniversitenin bilgi birikimiyle işbirliği yapmayı değerli buluyoruz. Bu tür birlikteliklerin bölgemize katkı sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ortak çalışma alanları belirlendi

Görüşmelerde, enerji altyapısının modernizasyonu, dijital dönüşüm ve öğrencilere yönelik uygulamalı eğitim imkanlarının geliştirilmesi gibi başlıklar gündeme geldi. Ayrıca, daha önce uygulamaya giren staj ve aday mühendislik protokolünün kapsamının genişletilmesi yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda iki kurum arasında enerji ve dijitalleşme alanlarında işbirliği iradesi bir kez daha teyit edildi. Düzenli temaslarla geliştirilecek ortak projelerin, bölgesel kalkınmanın yanı sıra akademik ve teknik kapasitenin güçlenmesine de katkı sunması hedefleniyor. - BURSA