Bursa Uludağ Üniversitesi ve ÖZDİSAN Elektronik'ten Güçlü İşbirliği

Bursa Uludağ Üniversitesi, ÖZDİSAN Elektronik A.Ş. ile Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerine yönelik eğitim, proje ve Ar-Ge faaliyetlerini desteklemeyi amaçlayan kapsamlı bir işbirliği protokolü imzaladı. Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversite-sanayi işbirliğinin önemine değinirken, ÖZDİSAN Genel Müdürü Mustafa Yurttaş ise öğrencilerin sanayiye hızlı geçişine katkı sağlamak istediklerini vurguladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), elektronik firmalarından ÖZDİSAN Elektronik A.Ş. ile kapsamlı bir işbirliği protokolüne imza attı. Sektör deneyimi ile akademinin gücünü birleştiren protokol, özellikle Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerine yönelik eğitim, proje ve Ar-Ge faaliyetlerini desteklemeyi hedefliyor.

Gerçekleştirilen imza törenine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, ÖZDİSAN Genel Müdürü Mustafa Yurttaş, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Enes Yiğit ile akademisyenler, firma yetkileri ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, 50. yılını kutlayan bir araştırma üniversitesi olarak BUÜ'nün gücüne dikkat çekti. Üniversitenin araştırma ve dünya sıralamalarındaki yükselişinde, "taşıyıcı fakülte" olarak nitelendirdiği Mühendislik Fakültesinin kilit rol oynadığını belirten Rektör Yılmaz, üniversite-sanayi işbirliğinin önemine dikkat çekerek; "Bu tür iş birlikleri öğrencilere doğrudan dinamizm katıyor ve tecrübeyi işin ehli uzmanlardan öğrenme fırsatı sunuyor. ÖZDİSAN firmasına katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. İşbirlikleri sayesinde firmaların imkanlarını etkin olarak kullanabiliyoruz. Ancak burada asıl kıymetli olan şey karşılıklı bilgi birikiminin paylaşılmasıdır" dedi. Yılmaz, protokolün hayırlı olmasını dileyerek işbirliğinin artarak devam etmesi umudunu dile getirdi.

ÖZDİSAN Genel Müdürü Mustafa Yurttaş ise üniversite-sanayi işbirliğindeki temel amaçlarının ticari kazançtan ziyade, devlete ve ülkeye katkıda bulunmak olduğunu söyledi. Öğrencilerin günümüz teknolojilerine adapte olmasını ve sanayiye hızlı bir şekilde geçiş yapmasını önemsediklerini dile getiren Yurttaş, üçüncü ve dördüncü sınıftan itibaren şirketlerinde deneyim kazanan öğrencilerin, mezun olduklarında gerçekten mühendis olarak çalışma hayatına atıldığını gözlemlediklerini aktardı. Deneyimsiz mezunların adaptasyon sorunları yaşadığına da değinen Yurttaş, bu nedenle üniversite ile işbirliğini çok önemsediklerini vurguladı.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Enes Yiğit da ÖZDİSAN ile işbirliklerinin bir yıl önce başladığını açıklayarak, firmanın sağladığı somut katkıları detaylandırdı. Prof. Dr. Enes Yiğit, geçen yıl 60 öğrencinin özel olarak, ARM işlemcilerinin Japon karşılığı olan Nuvaton mikro işlemcisi üzerine uzman personel mühendisleri tarafından eğitim aldığını belirtti. Bu eğitimlerin öğrencilerin yoğun katılımıyla tamamlandığını belirten Yiğit, bir yıllık başarılı sürecin ardından iş birliğini ileriye taşımak amacıyla eski bir çalışma odasının proje ve çalışma laboratuvarına dönüştürüldüğünü söyledi. Yiğit son olarak, bu protokol kapsamında projelerin ve firmanın desteklerinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğinin bilgisini aldıklarını ifade etti. - BURSA

