Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 12. Tomurcuk Şenliği Düzenlendi

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde 12. Tomurcuk Şenliği Düzenlendi
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Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 50. yıl kutlamaları çerçevesinde geleneksel olarak düzenlediği 12. Tomurcuk Şenliği'nde tarım konularında seminerler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesinin 50. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlediği geleneksel 12. Tomurcuk Şenliği gerçekleşti.

Ziraat Fakültesi kampüs alanında yapılan etkinliğin açılış törenine BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, Fakülte Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut, TARSİM Bursa Bölge Müdürü Zir. Müh. Oktay Çakıroğlu, üniversite yöneticileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Zir. Müh. Oktay Çakıroğlu'nun "Tarım Sigortaları Uygulamaları ve Önemi" ile Ziraat Fakültesi Tarım ekonomisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Vural'ın "Tarımda Örgütlenme ve Kooperatifçilik" konulu seminerleriyle başlayan şenlik açılış konuşmalarıyla devam etti.

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftci, "Tarımsal üretim ve ziraatın Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Üniversitemizde düzenlenen tarım zirvesinde de gelecekte yaşanacak iklim krizi, susuzluk ve benzeri etkenlerin ne derece problemler çıkaracağına dair bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda dikey ziraat, susuz tarım, akıllı tarım şeklindeki birçok modellerle Türkiye'nin zirai politikaları masaya yatırıldı. Tabii bu noktada iş sevgili öğrencilerimize ve onları yetiştirecek olan hocalarımıza düşüyor. İnşallah öğrencilerimiz Türkiye'nin gelecek ziraat politikalarında söz sahibi olacak, bizi ileri asır medeniyetleri seviyesine ulaştıracak bir donanıma sahip olurlar. Bu güzel ve kıymetli etkinliği organize eden başta dekan yardımcımız olmak üzere herkese teşekkür ediyor, her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

BUÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ise, "Üniversitemizin 50. yıl dönümünde planladığımız ve geleneksel hale gelen etkinliğimizin 12.'sini düzenlemekteyiz. Şenliğimizin bilimsel, eğlence, dayanışma ve kültürel anlamda birçok yönü var. Öğrencilerimiz burada projelerini sunacak. Akademik ve idari personelimiz öğrencilerimize burs desteği sağlamak için etkinlik düzenleyerek katkı sundu" şeklinde konuştu.

Etkinlik, mini konser, proje sunumları ve yarışmalar ile devam eden etkinlik ödül törenleri ile sona erdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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