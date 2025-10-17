Haberler

Bursa, Türkiye'nin Otomotiv İhracatında Öncü Rol Oynuyor

OYAK Renault ve diğer büyük firmaların bulunduğu Bursa, yılın ilk 9 ayında Türkiye'nin otomotiv ihracatının %21,66'sını gerçekleştirerek önemli bir katkı sağladı. Kocaeli ile birlikte, otomotiv sektörü Türkiye'nin toplam ihracatında en büyük payı alıyor.

OYAK Renault, TOFAŞ, Togg ve Karsan gibi dev firmaların faaliyet gösterdiği Bursa, yılın ilk 9 ayında yüzde 21,66'lık payla sektörel ihracatın 5'te 1'inden fazlasını tek başına üstlendi.

AA muhabirinin, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından derlediği verilere göre, ocak-eylül döneminde otomotiv sektörü 30 milyar 205 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Türkiye'nin toplam ihracatından yüzde 15'lik pay alan otomotiv endüstrisi, en fazla dış satım yapılan sektör ünvanını korudu.

Otomotiv ihracatının yarısından fazlasını Kocaeli ve Bursa yaptı

Türkiye ihracatının lokomotifi otomotiv sektörünün ihracatına en büyük katkıyı Kocaeli sağladı.

Kocaeli'nin ocak-eylül dönemindeki otomotiv ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 34'lük artışla 6 milyar 776 milyon dolardan 9 milyar 73 milyon dolara çıktı.

Kocaeli'yi 6 milyar 543 milyon dolarlık otomotiv ihracatıyla Bursa takip etti. Bursa bu dönemde otomotiv ihracatını yüzde 24,3 artırdı.

Bursa, 6 milyar 543 milyon dolarlık dış satımla, 9 aylık Türkiye geneli otomotiv ihracatının yüzde 21,66'sını tek başına gerçekleştirdi.

Bursa ve Kocaeli'den 9 aylık dönemde gerçekleştirilen 15 milyar 616 milyon dolarlık otomotiv ihracatı, sektörün toplam dış satımının yüzde 51,7'sini oluşturdu.

Bursa'yı İstanbul, Sakarya ve Ankara izledi

Sektörel dış satımda Bursa'nın en yakın takipçisi İstanbul'un bu yılın ocak-eylül aylarındaki ihracatı yüzde 3,1 artışla 6 milyar 480 milyon dolar olarak kaydedildi.

Yılın 9 ayında 3 milyar 461 milyon dolarlık otomotiv dış satımı gerçekleştiren Sakarya'nın bu sektördeki ihracatında yüzde 15'lük düşüş yaşandı.

Ankara, 9 aylık dönemde yüzde 18,1'lik artış ve 1 milyar 254 milyon dolarla Türkiye'nin otomotiv ihracatına en çok katkı sağlayan beşinci il oldu.

Otomotiv ihracatını sırtlayan bu illeri sırasıyla İzmir, Konya, Manisa ve Çankırı izledi.

Ocak-eylül döneminde İzmir'den 720 milyon dolar, Konya'dan 642 milyon dolar, Manisa'dan 486 milyon dolar ve Çankırı'dan ise 285 milyon dolarlık otomotiv ihracatı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Cem Şan - Ekonomi
