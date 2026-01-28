BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, Lojistik Teknopark projesini anlattı Açıklaması

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO öncülüğünde hayata geçirilen Lojistik Teknopark projesini anlattı.

Burkay, BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen Meclis Toplantısı'nda, dünya ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğini, küresel ölçekte bir dönüşüm yaşandığını belirtti.

Küresel ekonomide devletlerin yerini büyük şirketlerin aldığına, ciddi bir servet transferi yaşandığına dikkati çeken Burkay, BTSO olarak, bu değişimi 12 yıldır doğru okuduklarını, hayata geçirdikleri projelerin bu vizyonun ürünü olduğunu ifade etti.

Burkay, elektrikli araçlar konusunda adımı 4 yıl önceden attıklarını kaydederek, "Türkiye'de Elektrikli Araçlar Mükemmeliyet Merkezi'ni hayata geçiren ilk ve tek odayız. Üstelik bunu AB fonlarıyla yaptık. Biz bugünün değil, 5-10 yıl sonra karşımıza çıkacak sorunların adımlarını atıyoruz. Dijital dönüşüm konusunda da öncü adımlar atıyoruz. Türkiye'de e-ticaret komitesini kuran ilk odayız." dedi.

Bursa'nın Türkiye ekonomisindeki stratejik rolüne değinen Burkay, "Bursa ligden düştüğü anda Türkiye de ligden düşer. Bursa, devler liginde yer almalı. Bursa, 20 milyar dolarlık ihracat, 200'ü aşkın ülkeye ihracat yapan bir ekonomiye sahip. Dış ticaret ve yüksek küresel entegrasyon gücüne rağmen geleceğin alanlarında yatırım yapmamak, kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Burkay, küresel ölçekte yaşanan kapasite fazlasının ciddi bir tehdit oluşturduğunu dile getirerek, "Bu, gerçek bir fiyat ya da kalite rekabeti değil, özellikle Uzak Doğu'dan yapılan ve üretim kaslarını hedef alan bir 'kapasite istilası'dır. Bu durum, ülkeleri üretimden koparıyor. Türkiye'nin üretim gücünü koruması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Lojistik Teknopark projesi

BTSO öncülüğünde hayata geçirilen Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun, Türkiye'de bir sivil toplum kuruluşu tarafından kurulan ilk fon olma özelliği taşıdığını vurgulayan Burkay, şunları kaydetti:

"Fon, nitelikli yatırımcı sayısı açısından da Türkiye'nin ilk 3 fonu arasında yer alıyor. Toplamda 537'nin üzerinde girişim sermayesi yatırım fonu bulunan Türkiye'de, BTSO fonunun büyüklük açısından 9. sırada yer alıyor. Yaklaşık 650 nitelikli yatırımcı, projeye ortak. Bu yatırımcılar, 430'unun esnaf ve KOBİ'lerden, yaklaşık 200'ünün 17 organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren sanayicilerden oluşuyor. Fon kapsamında hayata geçirilecek Lojistik Teknopark projesinin temelinin mart sonu, nisan başı itibarıyla atılması planlanıyor. Sözleşme ve yatırım süreçleri başladı. Bu model, yalnızca bir yatırım projesi değil, aynı zamanda 60 bin üyenin tamamını ortak etme vizyonunun somut bir örneği. Önümüzdeki dönemde yatırımcıların 'İyi ki bu yapının içinde yer aldık' diyeceği, hepimizin nasipleneceği bir değer oluşturuyor."

Burkay, BTSO'nun ihracat ve pazar çeşitliliği çalışmalarına da değinerek, 47 UR-GE projesi kapsamında Japonya'dan Çin'e, ABD'den Avrupa'ya kadar yoğun bir uluslararası temas trafiği yürütüldüğünü, bu çalışmaların firmaların vizyonunu ve rekabet gücünü artırdığını da sözlerine ekledi.