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Bursa Ticaret Borsası Üyesi Firmalar Türkiye Ekonomisine Katkı Sağlıyor

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Bursa Ticaret Borsası üyesi firmaların Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığını belirten Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasını değerlendirdi.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan Bursa Ticaret Borsası üyesi firmaları kutlayan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, zorlu bir yıl olan 2023'te üretimleri, ihracatları ve oluşturdukları katma değerle öne çıkan firmaların Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağladığını söyledi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) açıkladığı 2023 yılı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasını değerlendirdi.

Araştırmaya göre listenin ilk sırasında 484 milyar liralık üretimden satışlarıyla Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) aldı. TÜPRAŞ'ı; 238 milyar lira ile Ford Otomotiv ikinci sırada takip ederken, üçüncü sırada ise yaklaşık 227 milyar liralık üretimden satışlarıyla Star Rafineri yer aldı.

İSO 500 listesinde Bursa TB üyesi 10 firma yer aldı

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yarım asrı deviren Türkiye'nin sanayi devleri listesinde, 2023 yılında Bursa'dan 24 firmanın yer aldığını belirtti. İSO 500'deki firmalardan 10'unun ise bağlı olduğu odanın yanı sıra kotasyondaki ürün alım-satımı nedeniyle Bursa Ticaret Borsası üyeliğinin de olduğunu açıklayan Başkan Matlı, "Dünyada üretim ve ticaretin önemli ölçüde yavaşladığı, sektörlerimizin genel ekonomik performansın gerisinde kaldığı 2023 yılında, Bursa merkezli SÜTAŞ 54., Pro Yem 156., Keskinoğlu 164., Almaxtex 239., Korteks 270., Hastavuk 283., Harput Tekstil 499., Bursa'da şubesi olan Şenpiliç 60., C.P. Standart 249., Teksüt 393. sırada yer alarak makroekonomik anlamda türlü sınamalardan geçtiğimiz bir dönemde Borsamızın ve ülkemizin gururu olmuşlardır" dedi.

"Firmalarımız ekonomimizin güç kaynağı"

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasında yer alan üyelerini kutladığını açıklayan Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, "Özellikle bu zorlu süreçte üretimleri, ihracatları, oluşturdukları katma değer ve istihdamları ile ülkemiz ekonomisine ciddi manada katkı sağlayan tüm firmalarımız sadece Bursa için değil, ülkemiz için önemli birer değer ve güç kaynağıdır. İçinde bulunduğumuz ekonomik dalgalanmalara rağmen, azim ve kararlılıkla çalışmalarına devam eden şirketlerimizin, yönetim kurulları başta olmak üzere; tüm yöneticilerini ve çalışanlarını kutluyor, gelecekte de aynı başarı ivmesini sürdüreceklerine yürekten inanıyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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