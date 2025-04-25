Bursa Ticaret Borsası'nın Tescil İşlem Hacmi Yüzde 66 Arttı

Bursa Ticaret Borsasının (BTB), yılın ilk çeyreğindeki tescil işlem hacmi, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 16 milyar 322 milyon lira oldu.

BTB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yaptığı yazılı açıklamada, 2024 yılını 46,5 milyar lira gibi yüksek bir tescil işlem hacmiyle tamamladıklarını belirtti.

Matlı, tarım sektöründe yaşanan sorunlar, sıkı para politikaları, finansmana erişim sorunları ve küresel ekonomide artan belirsizliklere rağmen bu yılın ocak-mart döneminde, tescil işlem hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artışla 16 milyar 322 milyon 525 bin lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Tescil işlem hacminde ilk sırada 6 milyar 756 milyon lira ile zeytinin yer aldığını aktaran Matlı, takip eden ürünlerin sırasıyla 1 milyar 742 milyon lira ile canlı hayvan, 1 milyar 651 milyon lira ile yaş sebze-meyve, 1 milyar 207 milyon lira ile et ve 1 milyar 24 milyon lira ile yumurta olduğunu açıkladı.

Matlı, yaşanan zorluklara rağmen tescil işlem hacmindeki artışın, BTB üyelerinin özveriyle çalışmasının bir sonucu olduğunu ifade etti.

BTB olarak yalnızca işlem hacmini artırmakla kalmayıp, üretimin ve emeğin değerini tescillemeye devam ettiklerini belirten Matlı, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda ülkemizin gıda arz güvenliğine ve ekonomik büyümesine de katkı sunuyoruz. Gıda UR-GE projemiz ve çalışmaları devam eden Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projemiz ile kentimizin sahip olduğu tarımsal değerleri küresel pazarlara taşımayı hedefliyor, Bursa'yı gıda sektöründe bölgesel bir güç haline getirme vizyonuyla hareket ediyoruz."