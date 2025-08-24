Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın Toprağa Verildi

Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Aytav Aydın Tavukçuluk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın'ın cenazesi Ulu Cami'de kılınan namazın ardından defnedildi. Cenaze törenine çok sayıda iş ve siyaset dünyasından temsilciler katıldı.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Meclis Başkanı ve Aytav Aydın Tavukçuluk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın'ın cenazesi toprağa verildi.

Ulu Cami'de önceki gün ikindi namazına müteakip düzenlenen cenaze töreninde merhum Başkan Aydın'ın eşi ve çocukları taziyeleri kabul etti.Cenaze törenine Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri, siyaset ve iş dünyası temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, ilçe oda-borsa başkan ve yöneticileri, Bursa TB üyeleri, yakınları ve çok sayıda vatandaş kaldı.

Bursa TB Meclis Başkanı Mehmet Aydın'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Paşa Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
