Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı'dan 2026-2028 OVP Değerlendirmesi

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, Resmİ Gazete'de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından detayları açıklanan 2026-2028 dönemi Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

OVP'de ortaya konulan tek haneli enflasyon ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinin iş dünyası için güven verici olduğunu belirten Başkan Özer Matlı, bu hedeflerin yapısal düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Başkan Matlı, "Programda 2025 yılında yüzde 28,5 olarak öngörülen enflasyonun, 2026'da yüzde 16'ya, 2027'de yüzde 9'a ve 2028'de kalıcı olarak tek haneye gerilemesi hedefleniyor. Aynı dönemde büyüme oranlarının kademeli olarak yüzde 5 seviyesine çıkması, cari açığın ve işsizliğin düşüş trendine girmesi, makro ekonomik istikrar açısından önemlidir. Ancak bu hedeflerin hayata geçirilmesi, yapısal reformlarla desteklendiği ölçüde mümkün olacaktır" dedi.

"Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve verimlilik önceliğimiz"

Gıda arz güvenliği ve tarım politikalarının enflasyonla mücadelede stratejik rol oynadığına dikkat çeken Başkan Matlı, kalıcı fiyat istikrarı için üretimden tüketime uzanan zincirde yapısal düzenlemelerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti. Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, verimliliğin artırılması, iklim değişikliğine uyum ve üretici desteklerinin etkinleştirilmesinin bu açıdan kritik bir önem arz ettiğini kaydeden Matlı, "Bu alanlarda yapılacak reformlar, yalnızca enflasyonun kalıcı olarak tek haneye düşmesine değil, aynı zamanda ihracat kapasitemizin güçlenmesine de katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

"Demiryolu ve liman entegrasyonu, ihracatımızı rekabetçi kılar"

Sanayi ve lojistik altyapının da büyüme hedefleriyle birlikte ele alınması gerektiğini vurgulayan Başkan Özer Matlı, şunları kaydetti: "Yeşil ve dijital dönüşüm çalışmalarının desteklenmesi, yerli tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi, organize sanayi bölgelerinin demiryolu ve limanlarla entegrasyonunu sağlayacak yatırımlar, üretim ve lojistik maliyetlerini azaltacak, ihracatımızı daha rekabetçi ve sürdürülebilir hale getirecektir. Bursa gibi hem tarım hem sanayi alanında güçlü potansiyele sahip şehirlerimizin bu dönüşümden öncelikli olarak faydalanması, ülkemizin büyüme ve kalkınma hedeflerine doğrudan katkı sağlayacaktır."

"Kamu ve özel sektöre büyük görev düşüyor"

KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması, emek yoğun sektörlere desteklerin artırılması ve üretim, yatırım, istihdam ile ihracat gücünün korunmasının iş dünyasının öncelikli gündem maddeleri olduğunun altını çizen Başkan Özer Matlı, "Ayrıca işgücü piyasası ve mesleki eğitimde yenilikçi düzenlemeler yapılması da uzun süredir gündemimizde olan konular arasında yer almakta olup, bu alanlarda ilerleme sağlanabilmesi için kamu ile özel sektörün hızlı ve kararlı adımlar atması büyük önem taşımaktadır. Bursa Ticaret Borsası olarak tarım, sanayi ve lojistik alanındaki yapısal reformların hayata geçirilmesine ve ülkemizin ekonomik hedeflerine ulaşmasına tüm imkanlarımızla katkı sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA