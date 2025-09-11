Bursa Ticaret Borsası 101. Yılını Kutladı

Cumhuriyetin ilk yıllarında temelleri atılan Bursa Ticaret Borsası, kuruluşunun 101. yaşını kutluyor. İkinci yüzyılı yeni bir hamle ve dönüşüm ruhuyla karşıladıklarını söyleyen Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, "Tarım ve ticaretin dönüşümüne öncülük eden projelerimizle üyelerimize ve ekonomimize değer katmayı sürdüreceğiz" dedi.

Bursa Zahire Borsası adıyla 11 Eylül 1924 tarihinde Değirmenci Halil Ali Paşa Zade İbrahim Bey ve arkadaşları tarafından kurulan Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), 101. yaşını kutlamanın gururunu yaşıyor. Yüz yılı aşkın süredir bölge ekonomisinin merkezinde yer alan ve tarımsal ticaretin gelişimine öncülük eden Bursa TB, geçmişin birikimini bugünün teknolojisiyle harmanlayarak tarım ve ticaretin geleceğine yön veren stratejik adımlarıyla da dikkat çekiyor.

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, genç cumhuriyetin hızla kalkınması ve ülkemizin iktisadi bağımsızlığına katkı sağlaması amacıyla kurulan Bursa Ticaret Borsası'nın, bugün 35 milyar lirayı aşan tescil işlem hacmiyle yalnızca ürünlerin alınıp satıldığı bir kurum olmanın ötesine geçtiğini, tarımın geleceğine yatırım yapan, üreticiyi destekleyen ve ticareti çağın gereklerine uyarlayan bir yapı haline geldiğini söyledi.

Bursa Ticaret Borsası 101 yıldır Bursa ve Türkiye için çalışıyor

Bursa Ticaret Borsası'nın, Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri olduğuna dikkat çeken Başkan Özer Matlı, "11 Eylül tarihi hem borsamızın kuruluşu hem de Osmanlı'ya başkentlik yapmış Payitaht Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşu olması dolayısıyla, bizim için oldukça özel ve anlamlı bir gün. Bursa Ticaret Borsası, kurulduğu günden bu yana kent ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürürken; bilgi, eğitim ve sürdürülebilir üretim alanlarında önemli projeler hayata geçirmiştir. Biz de 101 yıl önce tohumları atılan bu güçlü yapıyı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Tarımın geleceğine stratejik yatırımlar

Sürdürülebilir tarım ve inovatif üretim modelleri başta olmak üzere tarım sektöründeki dönüşümün önemine değinen Başkan Özer Matlı, vizyonlarının sadece bugünü değil, yarını inşa etmek üzere kurulu olduğunu söyledi. Toprağa ve insana yapılan yatırımlarla hem yerel hem ulusal ekonomiye katkı sağlamayı amaçladıklarını vurgulayan Özer Matlı, "Sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaşmasına destek oluyor, katma değeri yüksek ürünlerin markalaşmasını önemsiyoruz. Coğrafi işaret çalışmalarıyla yerel ürünlerimizi koruma altına alıyor, bu değerleri geleceğe taşımak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vizyon doğrultusunda; üyelerimizin dış pazarlara açılımını kolaylaştıran UR-GE projemiz, çalışmalarını sürdürdüğümüz Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve geleceğin tarım profesyonellerini yetiştiren proje okulumuz Hamidiye Tarım Lisesi, Bursa'nın tarımsal üretim ve gıda sanayisine güçlü bir altyapı kazandıracak" dedi.

"İkinci yüzyıla güçlü vizyon"

Başarılarla dolu 101 yıllık hizmet yolculuğunda emeği geçen tüm yönetim kurulu üyelerine, meclis üyelerine, çalışanlara, üreticilere, tacirlere ve tüm paydaşlara teşekkür eden Özer Matlı, "Geçmişten aldığımız mirasla geleceğin ticaretini şekillendirmeye devam edeceğiz. Bursa Ticaret Borsası, ikinci yüzyılında da tarımın ve ticaretin dönüşümüne öncülük etmeyi, üyelerimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sunmayı sürdürecektir. Bu vesileyle geçtiğimiz ay kaybettiğimiz, Borsamızın gelişiminde çok büyük emekleri olan değerli Meclis Başkanımız merhum Mehmet Aydın'ı da rahmet ve şükranla anıyorum. Onun vizyonu ve emeği, Bursa Ticaret Borsası'nın yolculuğunda daima hatırlanacaktır" ifadelerini kullandı. - BURSA