Bursa'nın Otomotiv Firması, Yüzde 100 İhracat İle 3 Kıtada Faaliyet Gösteriyor

Bursa'da 27 yıldır faaliyet gösteren ve yolcu taşıma araçlarını dizayn eden otomotiv firması, 3 kıtada 20'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Bursa'da 1998 yılında kurulan Tekaydınlar Minibus Design firması, yolcu taşımacılığında kullanılan araçların üst yapı imalatını gerçekleştiriyor.

Otomotiv ana sanayi firmalarından aldıkları şasilerin üzerine kendi tasarımlarını uygulayan firma, üretiminin yüzde 100'ünü yurt dışına gönderiyor.

Firma tasarladıkları minibüs ve midibüsleri Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Amerika ve Asya kıtasında 22 ülkeye ihraç ediyor. Gelecek bir yıllık siparişlerini alan firma, yılda yaklaşık 500 aracın tasarımını gerçekleştiriyor.

İki yıl önce bünyesinde AR-GE merkezi açarak elektrikli araç konusunda çalışmalarına yön veren firma, gelecek yıl, üreteceği yüzde 100 yerli elektrikli minibüsü hem yurt içi hem de yurt dışı pazarına sunmayı hedefliyor.

"Yüzde 100 ihracat yapmaktayız"

Firmanın Genel Müdürü Bayram Taşocak, AA muhabirine, Tekaydınlar Otomotiv olarak ikinci aşama üst yapı üretimi yaptıklarını söyledi.

Otomotiv ana sanayi markalarından aldıkları mekanik kısımların (şasi) üzerine karoseri üretimi yaptıklarını aktaran Taşocak, bu şekilde yolcu taşımacılığında kullanılan araçları ürettiklerini belirtti.

Taşocak, 12 bin metrekare kapalı alanda üretim yaptıklarına değinerek, "Yaklaşık 200 kişiye istihdam sağlıyoruz. Yılda 500'e yakın aracın üretimini gerçekleştiriyoruz. Üretmiş olduğumuz araçların tamamını ihraç ediyoruz. Yüzde 100 ihracat yapmaktayız. Avrupa, Amerika, Güney Kore, Fas, Katar gibi farklı ülkelerde bu araçları yollarda görmekteyiz. 3 kıtada 22 ülkeye araçlarımızı gönderiyoruz." diye konuştu.

"Önümüzdeki 1 yılın siparişlerinin tamamını doldurduk"

Şu anda bir yıllık siparişlerinin bulunduğunu ve bunların üretimini gerçekleştirdiklerini anlatan Taşocak, şöyle devam etti:

"Kişiye özel üretim gerçekleştirdiğimiz için üretimlerimizi de siparişler doğrultusunda yapıyoruz. Şu anda önümüzdeki 1 yılın siparişlerin tamamını doldurmuş bulunmaktayız. Bu şekilde üretimlerimizi tamamlamaktayız. Yapmış olduğumuz üretimleri daha çok ilk zamanlarda Avrupa pazarıyla sınırlandırmıştık. Fakat Avrupa pazarı bize yetmez dedik. Bu süreçten sonra yeni pazarlar oluşturmaya başladık. Bu yıl yeni katmış olduğumuz pazar Amerika. Önümüzdeki dönemde Amerika'da daha fazla araçlarımızı görmeye başlayabiliriz."

Karavan üretiminden çok daha farklı bir iş yaptıklarını aktaran Taşocak, "Genelde yapmış olduğumuz iş karavanla karıştırılıyor. Karavan üretiminden çok daha farklı bir iş yapıyoruz. Yolcu taşımacılığına uygun araçlar üretiyoruz. Yapmış olduğumuz üretim çok daha katma değerli." dedi.

Ürettikleri araçların dünyadaki önemli organizasyonlarda kullanıldığını hatırlatan Taşocak, 2022 Katar'daki Dünya Kupası'nda kullanılan yolcu taşıma araçlarının bir kısmını kendilerinin ürettiğini ifade etti.

"Yüzde 100 elektrikli minibüsün üretimine başladık"

Firmanın gelecek yatırımlarına ilişkin bilgiler aktaran Taşocak, şunları kaydetti:

"Sambus adında elektrikli minibüs üretmek için çalışmalara başladık. Yapmak istediğimiz ürün, yüzde 100 elektrikli, born elektrikli olarak bir minibüs olacak. Bu minibüs yaklaşık 6,5 metre uzunluğunda, 22 kişilik kapasiteye sahip olacak. Yüzde 100 elektrikli olacak. Projemiz başladı. Onaylarımızı aldık. Üretimimize başladık. 2026'da muhtemelen bu ilk prototipi üretip yollara çıkartacağız. Bu yatırımla alakalı yeni istihdamlarımız olacak. Ayrıca yeni yatırımlarımız da olacak. Sambus markasını yurt içi ve yurt dışı olarak birlikte götürmeyi planlıyoruz. Bugüne kadar yüzde 100 ihracat yapmış olsak da yüzde 100 elektrikli aracımızı Türkiye'de de pazara sunmak istiyoruz."