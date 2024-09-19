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Bursa halkına mesleklerini sorduk Kimi 80 bin tl kazanıyor, kimi sıfır çekiyor

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Haberler.com, Bursa sokaklarında halka 'Ne iş yapıyorsunuz ve kazancınız ne kadar?' sorusunu yöneltti. Aldıkları cevaplar, meslekler arasındaki çeşitliliği ve kazanç farklarını ortaya koydu. Vinç operatöründen çiftçiye, emekçiden ev hanımına kadar birçok farklı kesimle bu soruyu masaya yatırdılar. Kiminin aylık kazancı 80 bin TL'ye ulaşırken, kimisi belirsiz gelirlerle hayatını sürdürmeye çalışıyor. Freelance çalışanların ve emeklilerin geçim mücadelesi de dikkat çekti.

Haberler.com olarak Bursa sokaklarında halka, "Ne iş yapıyorsunuz ve kazancınız ne kadar?" sorusunu yönelttik. Aldığımız cevaplar, hem meslekler arasındaki çeşitliliği hem de kazanç farklarını gözler önüne serdi. Kimisi yüksek kazançtan bahsederken, kimisi belirsiz gelirlerle hayatını sürdürmeye çalışıyor. Vinç operatöründen çiftçiye, emekçiden ev hanımına kadar birçok farklı kesimle bu soruyu masaya yatırdık.

KİMİ 80 BİN TL KAZANIYOR, KİMİ AYLIK SIFIR ÇEKİYOR

Bursa'da konuştuğumuz bir vinç operatörü, aylık kazancının 80.000 TL olduğunu belirterek dikkat çekti. Çiftçiler ise gelirin değişken olduğundan bahsederek, "Aylığımız yok, bazen 20-25 bin TL kazanıyoruz, bazen hiç kazanmıyoruz" ifadelerini kullandı. Fabrika işçileri ortalama olarak 15-20 bin TL arası maaş aldıklarını belirtirken, nakliyecilik yapan bir sürücü ise 30.000 TL civarında kazandığını söyledi.

PRİME BAĞLI YAŞAM: FREELANCE ÇALIŞMA VE BELİRSİZ GELİR

Bir başka dikkat çekici meslek grubu ise freelance çalışanlar ve prim usulü gelir elde edenler oldu. Grafik tasarımcılığı yapan bir kişi, gelirin yaptıkları işe bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini ve asgari ücretin bir tık üzerinde kazandığını belirtti. Emlakçılık yapan bir diğer vatandaş ise "Bizde maaş yok, ne satarsak o kadar kazanıyoruz" dedi. Bu cevaplar, serbest çalışma hayatının zorluklarını gözler önüne serdi.

EMEKLİ VE EV HANIMLARININ GEÇİM SAVAŞI

Sokak röportajında emekli maaşıyla geçinenler de dikkat çekti. Hiçbir iş yapmayan bir vatandaş, "Geçimimi emekli maaşıyla karşılıyorum" derken, ev hanımı olduğunu söyleyen bir kadın ise asgari ücret düzeyinde kazanç sağladığını belirtti. Gelir farklılıkları, Bursalıların geçim mücadelesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Haberler.com / Musa Kara - Ekonomi

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