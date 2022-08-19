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Bursa haberleri | Mudanya'da Bursa siyah inciri hasadı başladı

Bursa haberleri | Mudanya'da Bursa siyah inciri hasadı başladı

Bursa haberleri: Mudanya ilçesinde üreticiler, Bursa siyah incirinin hasadına başladı.

Mudanya ilçesinde üreticiler, Bursa siyah incirinin hasadına başladı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ergün Karadağ, yaptığı açıklamada, siyah incirin Bursa'ya özgü bir meyve olduğunu belirtti.

Karadağ, Bursa siyah incirinin tanıtımının daha fazla yapılmasıyla pazarının artacağını ifade etti.

Eğitim Mahallesi'nde yaşayan üreticilerden Yaşar Kılıç ise bu yıl incirdeki verimliliğin geçen seneye kıyasla iki kat fazla olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Barış Yılmaz - Ekonomi

Hisarcık Karadağ Mudanya Bursa Ekonomi Haberler

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