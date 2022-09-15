Bursa haberleri | 5. Uluslararası KAYES Kongresi, Bursa'da

Bursa gelişmesine göre Avrasya Sosyo Ekonomik Araştırmalar Derneği tarafından her sene farklı şehirde planlanan Uluslararası KAYES Kongresi, Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi'nin destekleriyle Bursa'da düzenlendi.

Avrasya Sosyo Ekonomik Araştırmalar Derneği tarafından her sene farklı şehirde planlanan Uluslararası KAYES Kongresi, Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi'nin destekleriyle Bursa'da düzenlendi.

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda fikir alışverişinde bulunmak amacıyla 'farklı temalarda' organize edilen Uluslararası KAYES Kongresi'nin 5'incisi, Avrasya Sosyo Ekonomik Araştırmalar Derneği öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi işbirliğiyle Bursa'da başladı. 'Yeşil Ekonomi Çerçevesinde Tarım, Turizm ve Enerji' ana temasıyla Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan programın açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kongrenin hayırlı olmasını diledi. Etkinlikte, organik tarım ve ata tohumu geleceğinin, dünya ve Türkiye'deki tarım, iklim değişikliği, kooperatifçilik ve coğrafi işaretlerin konuşulacağını belirten Başkan Aktaş, bölge sorunlarının da ele alındığı özel oturumlar düzenleneceğini ifade etti. Toplantının Bursa'ya ciddi kazanımlar sağlayacağını dile getiren Başkan Aktaş, "Bursa olarak, tarihi mirasımız, doğal güzelliklerimiz, kültürel zenginliğimiz, sanayi alt yapımız ve turizm potansiyelimiz ile ülkemizin lokomotif şehirlerinden biriyiz. Kongrenin ana teması olan tarım, turizm ve enerji konularında şehrimizin daha da güçlenmesi noktasında ciddi adımlar atıyoruz. Birçok özelliği bulunan şehrimiz için yapmamız gereken daha çok iş var. Tarım, özel başlık atılması gereken bir konu. Büyükşehir Belediyesi olarak, bu alanda önemli çalışmalara imza atıyoruz. Turizm alanında uyguladığımız önemli projeler sayesinde, Bursa'yı ulusal ve uluslararası alanda tanıtıyoruz. Enerji konusunda da ciddi yatırımlarımız var. Tarım, turizm ve enerji temasıyla gerçekleştirilen kongrede, diğer şehirlerimize ilham olacak sonuçlar çıkacaktır" dedi.

AK Parti Milletvekili Zafer Işık, Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere kurumlar marifetiyle Bursa'da turizm ve tarım sektörlerine ciddi katkılar sunulduğunu hatırlatarak, kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

ASEAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Örnek, 3 gün sürecek olan kongrenin Bursa'da yapılmasında emeği olan Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi'ne teşekkür etti. ASEAD çalışmaları hakkında bilgiler veren Örnek, kongrede tarım, turizm ve enerji başlıklarını ele alacaklarını dile getirdi. 10 farklı ülkenin katılımıyla 58 bildirimin sunulacağını açıklayan Örnek, kongrenin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan'ın moderatörlüğünü üstlendiği birinci oturuma geçildi. Kongrede sektörün önemli isimlerinin ağırlandığını ve Türkiye'ye örnek çalışmanın ortaya çıkmasını istediklerini belirten Şevket Orhan, organizasyonun yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından oturumlara geçildi. Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Semih Polat, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Alpaslan, Bursa Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mahinur Makar, Seyhanlar Market Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Seyhan, Osmangazi Tüketim Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Balkacı, tek tek söz alarak görüşlerini dile getirdi. - BURSA