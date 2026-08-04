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İnegöl Kooperatifinden Hollanda'ya 500 Ton Salça İhracatı

İnegöl Kooperatifinden Hollanda'ya 500 Ton Salça İhracatı
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50 yıllık Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, sözleşmeli üretimle bu yıl Hollanda'ya 500 ton biber salçası ihraç edecek. Sürdürülebilir sertifikalı üretimle, ürünler tohumdan ambalaja kadar takip ediliyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki kırsal mahallede faaliyet gösteren tarımsal kalkınma kooperatifi, Hollanda'ya 500 ton biber salçası ihraç edecek.

İnegöl'de 50 yıl önce kurulan Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, salçalarını bölgede yetiştirilen biber ve domateslerden üretiyor.

Bir kısmı iç pazara yönelik üretilen biber salçasının bir bölümü ise Hollanda'ya ihraç ediliyor.

Bu yıl Hollanda'daki firmayla 500 tonluk anlaşma yapan kooperatif, üretim çalışmalarını sürdürüyor.

Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Uğur, AA muhabirine, kooperatifin 1976 yılından bu yana üretim faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi.

Yıllık yaklaşık 1500 ton üretim kapasitesine sahip olduklarını belirten Uğur, üretimlerinin önemli bölümünü ihracata yönlendirdiklerini ifade etti.

Geçmiş yıllarda Hollanda'ya 1400 ton seviyesinde ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Uğur, "Bu yıl Hollanda'ya 500 ton biber salçası ihracatı için anlaşma yaptık. Üretimimizi sözleşmeli tarım modeliyle gerçekleştiriyoruz. Alım garantileri önceden belirleniyor." dedi.

Uğur, üretimin uluslararası sürdürülebilirlik standartlarına göre yapıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yağmur Ormanları Derneğinin sürdürülebilir çiftçi sertifikasıyla çalışıyoruz. Ürünlerimiz tohumdan ambalaja kadar takip ediliyor. Ambalaj üzerindeki kodlardan hangi üreticinin ürünü olduğu tespit edilebiliyor. Aynı sistemi domates salçasında da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

Tarımda ürün planlaması ve fiyat istikrarının önemine dikkati çeken Uğur, çiftçinin sürdürülebilir üretim yapabilmesi için alım garantisi sağlayan mekanizmaların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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