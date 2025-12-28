Bursa'daki teknoloji ve AR-GE merkezi, firmalara yol haritası oluşturuyor

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Bursa Teknoloji Koordinasyon ve AR-Ge Merkezinde (BUTEKOM) sanayi firmalarına AR-GE, test-analiz, prototipleme, ileri mühendislik ve ticarileşme süreçleri konusunda destek sağlanıyor.

Kentte 2008 yılında "Sektörel AR-GE Merkezi" olarak kurulan BUTEKOM'da, firmaların üretim kabiliyetleri, teknolojik olgunluk düzeyleri, ihracat potansiyelleri, rekabet güçleri ve proje yönetim yetkinlikleri değerlendirilerek sektör bazlı ihtiyaç analizleri yapılıyor.

Elde edilen veriler doğrultusunda ihtiyaç odaklı gelişim ve dönüşüm konusunda yol haritalarının oluşturulduğu merkezde, firmaların sürdürülebilir büyüme, katma değerli üretim ve küresel rekabet hedeflerine ulaşmalarına yönelik somut yönlendirmeler sunuluyor.

Merkezde hazırlanan yol haritalarıyla firmalar, Türkiye'nin sanayi ve dış ticaret hedefleriyle uyumlu hale getiriliyor.

İleri mühendislik yazılımlarına yönelik uzmanlık geliştiren, uzay ve havacılık sektörlerine yönelik TÜBİTAK destekli projelerde, hizmet sağlayıcı ve çözüm ortağı olarak kritik roller üstlenen merkezdeki laboratuvarlarda tekstil, teknik tekstil, polimer, plastik, kompozit ve kauçuk numunelere yönelik geniş kapsamlı test ve analiz hizmetleri sunuluyor.

AR-GE, test-analiz, prototipleme, ileri mühendislik ve ticarileşme süreçlerini tek çatı altında toplayan merkezde, 2025 yılında farklı üretim disiplinlerini temsil eden 10 sektörden 400'ün üzerinde firma, detaylı analiz edildi.

Performans iyileştirme ve yenilikçi ürün tasarımı

Merkezde, teknik tekstil, kompozit malzemeler, ileri mühendislik, polimer ve kauçuk teknolojileri gibi stratejik alanlarda faaliyet gösteren firmalara AR-GE, test, doğrulama ve prototipleme desteği sağlanıyor.

BUTEKOM bünyesindeki mükemmeliyet merkezlerinde yürütülen çalışmalarla ürün geliştirme süreçleri hızlandırılarak, ulusal ve uluslararası standartlara uygunluk, performans iyileştirme ve yenilikçi ürün tasarımı konularında da firmalara katkılar sunuluyor.

Merkezde, sektörler arası işbirliğini artırmayı, ortak kaynak kullanımını teşvik etmeyi ve yenilikçi projelerin önünü açmayı hedefleyen çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Kümelenme Destek Programı çerçevesinde desteklenen Bursa Teknik Tekstil ve Kompozit Malzeme Kümelenmesi (BUTEXCOMP), teknik tekstil ve kompozit alanlarında faaliyet gösteren 32 firmayı, Sürdürülebilir Ev Tekstili ve Teknik Tekstil Kümelenmesi (SETEK) ise 31 üye firma ve 7 destek kuruluşunu aynı çatı altında buluşturarak, firmaların rekabet gücünü artırıyor.

BUTEKOM'un Euroclusters çağrısı kapsamında desteklenen FutureProof Textiles Projesi, tekstil sektöründeki KOBİ'lerin yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine katkı sağlıyor.

"Firmaların rekabet gücünü artıracak yol haritaları"

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, AA muhabirine, BUTEKOM'un Bursa ve Türkiye sanayisinin teknoloji odaklı dönüşümünde stratejik bir rol üstlendiğini söyledi.

Merkezin sanayinin ihtiyaçlarına sahada çözüm üreten bütüncül bir yapıda olduğunu vurgulayan Burkay, küresel rekabetin artık üretim hacminden çok bilgi, teknoloji ve yenilikle şekillendiğini ifade etti.

Sanayinin dönüşümünü hızlandıran önemli bir ekosistem sunan merkezin, sanayinin doğrudan üretim ve ticarileşme süreçlerine dokunan bir yapı olduğunu anlatan Burkay, "Küresel rekabetin teknoloji, AR-GE ve inovasyon ekseninde şekillendiği bir dönemde, sanayimizin bu dönüşüme ayak uydurması, hayati önem taşıyor. BUTEKOM, sanayicimizin ihtiyaçlarını masa başında değil, sahada analiz eden, bu ihtiyaçlara karşılık somut, uygulanabilir ve ölçülebilir çözümler geliştiren stratejik bir merkezdir." ifadesini kullandı.

Burkay, açıldığı günden bu yana yüzlerce firmanın BUTEKOM'un sunduğu altyapı ve hizmetlerden faydalandığını dile getirerek "Merkezde, yaklaşık 48 bin test ve 800'e yakın muayene işlemi gerçekleştiriliyor. Böylece firmaların AR-GE, ürün doğrulama ve kalite geliştirme süreçlerine doğrudan katkı sağlanıyor. Firmaların rekabet gücünü artıracak yol haritalarını birlikte oluşturuyor, AR-GE'den ticarileşmeye uzanan tüm süreçlerde sanayicinin yanında yer alıyoruz." diye konuştu.

BUTEKOM'un sahip olduğu altyapı, mükemmeliyet merkezleri ve uzmanlık alanlarının sanayiye önemli avantajlar sunduğunu anlatan Burkay, şunları kaydetti:

"Hedefimiz, Bursa'yı yalnızca üretim yapan değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren, yüksek katma değerli ürünler ortaya koyan ve küresel ölçekte rekabet edebilen bir sanayi merkezi haline getirmek. Mükemmeliyet merkezleri, ileri mühendislik ve test altyapısı, çok disiplinli laboratuvar imkanları ve uluslararası işbirlikleriyle BUTEKOM, bu vizyonun en önemli yapı taşlarından biri. Kamu, üniversite ve özel sektör iş birliğiyle ülkemizin kalkınma hedeflerine güçlü katkılar sunmaya devam edeceğiz."