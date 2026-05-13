Haberler

TÜSTED'in genel kurulunda Murat Aslan güven tazeledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜSTED'in genel kurulunda Başkan Murat Aslan, sektörün Türkiye için stratejik önemini vurguladı ve derneğin hedeflerinin sektörü daha görünür hale getirmek olduğunu belirtti.

Bursa'da Ticari Araç Üstyapı Üreticileri ve Tedarikçileri Derneği'nin (TÜSTED) genel kurulu gerçekleştirildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) işbirliğiyle Uludağ Kirazlıyayla mevkisindeki Bursa Business School'da gerçekleştirilen genel kurulun açılışında konuşan TÜSTED Yönetim Kurulu Başkanı Murat Aslan, büyük, güçlü ve Türkiye için stratejik değeri olan bir sektörün temsilcileri olduklarını söyledi.

Sektörün hak ettiği kadar görünür olmadığını vurgulayan Aslan, işbirliği içinde hareket edebilmek ve sektörü hak ettiği noktaya taşımak için bu derneği kurduklarını anımsattı.

Aslan, ciddi üretim ve ihracat yapan sektördeki firmaların binlerce kişiye istihdam sağladığını belirterek, ülke ekonomisine ciddi katkı sunduğunu vurguladı.

Bazı firmaların ikinci veya üçüncü kuşak temsilcilerinin sektörde çalışmaya devam ettiğine değinen Aslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu sektör sadece ticaret yapan firmalardan oluşmuyor. Bu yapı bilgi birikimi, üretim kültürü, mühendislik kabiliyeti ve yılların emeği üzerine kurulmuş güçlü bir sanayi yapısıdır ama maalesef sektörümüzün taşıdığı bu değer, uzun yıllardır yeterince görünür değildi. TÜSTED'in kuruluş amacı tam olarak buydu. Sektörümüzü hak ettiği şekilde temsil etmek ve hak ettiği noktaya taşımak. Bugün burada yeni bir başlangıç yapıyoruz. Bu başlangıç sıfırdan başlayan bir hikaye değil. Bu yapı yılların birikimi, deneyimi ve ortak hafızası üzerine inşa edilen güçlü bir yapı. Çünkü burada sadece bir dernek kurulmadı. Aynı zamanda sektörümüz adına ortak bir irade oluştu."

"Sektörümüz, Türkiye için stratejik değeri olan çok önemli bir sektör"

Aslan, derneğin hedeflerine yönelik de açıklamalarda bulunarak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki süreçte hedeflerimiz çok net. Sektörümüzün kurumlar nezdinde daha güçlü temsil edilmesi. Mevzuat süreçlerinde sektörün görüşünün daha fazla dikkate alınması. Üyelerimiz arasındaki iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesi. Teknik konularda ortak çalışma grupları oluşturulması ve ortak çözümler üretilmesi. Sektörümüzün ihracat gücü, üretim kapasitesi ve yerlilik oranının daha görünür hale getirilmesi. Sesimizin duyulması için masada olmamız gerekiyor. Masada olmak için güçlü bir yapıya ihtiyacımız var. Çünkü biz inanıyoruz ki bu sektör Türkiye için stratejik değeri olan çok önemli bir sektör. Bu değerin hem ülkemizde hem uluslararası alanda daha güçlü şekilde görülmesi gerekiyor."

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen genel kurulda Murat Aslan, yeniden başkanlığa seçildi.

Genel kurulun ardından yapılan Sektör Buluşması'nda ise BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün mevcut durumu, üretim gücü ve geleceğe yönelik hedefleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Genel kurula bazı kurum ve kuruluşların temsilcileri, dernek üyeleri ve iş insanları katıldı.

Kaynak: AA / Cem Şan
Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...

"Öcalan'a statü" çağrısına AK Parti'den çok konuşulacak yorum
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım

AK Parti'ye geçen Köksal, Afyonluları bu sözlerle ikna etmeye çalıştı

On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar

On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Alperen Şengün, sevgilisini takipten çıktı

Büyük aşk bitti!

Görüntüsü ortaya çıktı! Jhon Duran Galatasaray için İstanbul’a gelmiş

Fener taraftarını çıldırtan görüntü!

Samsun'u vuran selin geldiği anlar kamerada

İlçeyi savaş alanına çeviren selin geldiği anlar kamerada
Fenerbahçe'den Salah bombası: Süper Lig'i sallamaya geliyor

Fenerbahçe'ye "Evet" dedi! Süper Lig'in ayarlarıyla oynayacak

Uğurcan, yine Trabzonspor'a çuvalla para kazandıracak

Galatasaray'da adım atsa Trabzonspor para kazanıyor
Mourinho ve Kerem Fenerbahçe'yi yaktı! Kesilen ceza servet değerinde

Fenerbahçe'yi yaktılar! Kesilen ceza servet değerinde
Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge insanı çok mutlu

Yıllardır böylesi görülmedi! Bölge insanı çok mutlu