Bursa'da SEK Süt Fabrikası ile Sendika Arasında Toplu İş Sözleşmesi Krizi

Bursa'da SEK Süt Fabrikası ile Sendika Arasında Toplu İş Sözleşmesi Krizi
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki SEK Süt Fabrikası ile Tek Gıda-İş Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri çıkmaza girdi. İşçilerin taleplerinin karşılanmaması nedeniyle grev kararı alındı.

Bursa'da faaliyet gösteren Türkiye'nin önemli süt firması, toplu iş sözleşmesinde anlaşamadı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde faaliyet gösteren SEK Süt Fabrikası ile Tek Gıda-İş Sendikası arasında yürütülen 2. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, çıkmaza girdi. İstanbul'da gerçekleşen toplantıda, işveren ve sendika temsilcileri işçilerin talepleri konusunda uzlaşmadı. İşçilerin talep ettiği ücret ve çalışma şartlarını kabul etmemesi üzerine, Tek Gıda-İş Sendikası yetkilileri işçileri ile bir araya gelerek gelinen son durumu aktardı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda ise 26 Mayıs tarihinde grev kararı alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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