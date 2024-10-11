Bursa'da Meme Kanseri Farkındalık Ayı İçin Sokak Lambaları Pembe Işıkla Aydınlatıldı

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ) ve Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY) işbirliğiyle "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla erken teşhise dikkati çekmek için Bursa'daki sokak lambaları pembe ışıkla aydınlatıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da 5 milyonun üzerinde nüfusa kesintisiz enerji sağlayan UEDAŞ, 2017'den bu yana sürdürdüğü "Pembe Lambalar Projesi" ile meme kanseri hakkında farkındalık yaratıyor. Bu sene ONKODAY işbirliğiyle gerçekleştirilen proje yeni bir boyut kazanarak, erken teşhisin önemini vurgulayan pembe çalar saatlerle desteklendi.

Her yıl ekim ayında hayata geçirilen proje, dünya genelinde her 8 kadından birinin karşılaşabileceği meme kanserine dikkat çekiyor ve erken teşhisin hayat kurtarıcı etkisine dair toplumsal farkındalığı artırıyor.

UEDAŞ'ın toplumsal sorumluluk anlayışını gözler önüne seren Pembe Lambalar Projesi, her yıl farklı kadın dernekleriyle yapılan işbirlikleri sayesinde daha da güçlenerek kadın sağlığı konusunda bilinç oluşturmayı sürdürüyor.

Meme kanserinde erken teşhisin hayati önemine dikkati çeken UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı, şunları kaydetti:

"7 yılı aşkın süredir Pembe Lambalar Projesi ile ekim aylarında şehirlerimizi meme kanserine karşı bilinçlendirme amacıyla pembe ışıklarla donatıyoruz. Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanseri, her yıl dünyada milyonlarca yeni vaka ile ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam ediyor. Proje kapsamında erken tanının yaşamı kurtarma potansiyelini gündelik hayata taşıyoruz. Türkiye'de meme kanserinin dünya genelindeki ortalama yaş sınırından yaklaşık 10 yıl daha önce görüldüğünü göz önüne aldığımızda, farkındalığın yaygınlaşması büyük bir önem taşıyor. Bu sebeple bu yıl ONKODAY ile güçlerimizi birleştirerek, Pembe Lambalar Projemiz ve şehrin uğrak noktalarındaki aydınlatma direklerimize yerleştirdiğimiz çalar saatlerle meme kanser riskine dikkati çekmeyi, farkındalığı artırmayı hedefledik. Kadınların sağlıkla dolu bir yaşam sürebilmesi için farkındalığı artırmak ve tarama oranlarını yükseltmek adına bu projeye kararlılıkla devam ediyoruz."

"Erken teşhisin gücünü topluma hatırlatıyoruz"

ONKODAY Yönetim Kurulu Üyesi Ülkü Şimşek de projenin sadece görsel etki yaratmakla kalmadığını, aynı zamanda sağlık bilincini güçlendirdiğini belirtti.

Pembe lambaların önemli yararlar sağladığını vurgulayan Şimşek, "Kadınların meme kanserine karşı bilinçlenmelerini ve düzenli taramaların ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyoruz. Farkındalık çalışmaları sayesinde kadınlar, erken teşhisin getirdiği tedavi avantajlarından haberdar oluyor. Ayrıca, pembe ışıklarla şehirde oluşturulan bu güçlü semboller, herkesin aklında meme kanseri konusunda kalıcı bir iz bırakıyor." ifadesini kullandı.

ONKODAY olarak toplum sağlığını iyileştirecek her projede var olmaktan gurur duyduklarını kaydeden Şimşek, UEDAŞ ile yürüttükleri bu farkındalık projesinin geniş kitlelere ulaşmasını amaçladıklarını sözlerine ekledi.