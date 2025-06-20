Bursa'da Kadınlar Kahvaltı Salonu Açarak Ekonomiye Katkıda Bulunuyor

Bursa'nın Osmangazi ilçesi kırsal Doğancı Mahallesi'nde bir araya gelen kadınlar açtıkları kahvaltı salonunda kendi ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Kırsal Doğancı Mahallesi'nde yaşayan 16 kadın, 2011'de nakış ve el sanatları üzerine Doğancı Köyü Kadınları Dayanışma Derneği'ni kurdu.

Bir süre el sanatları üretimi yapan dernek üyesi kadınlar, daha sonra gıda alanında yollarına devam etmeye karar verdi.

Yaklaşık 2,5 aylık bir hijyen ve gıda üretimi eğitiminden sonra 2016'da Bursa Valiliği, Osmangazi Kaymakamlığı ve Osmangazi Belediyesi desteğiyle mahallede 26 yıldır atıl duran okul binasını kahvaltı salonuna dönüştürdü.

Ürettikleri kuskus, mantı, tarhana, yufka ve reçel gibi çeşitli ürünleri satan dernek üyesi kadınlar aynı zamanda müşterilerine doğayla iç içe kahvaltı hizmeti de sunuyor.

"Kadınlarımız yılmadı"

Doğancı Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı iki çocuk annesi Elif Kobak, AA muhabirine, meşakkatli süreçlerin ardından bugünlere geldiklerini söyledi.

Kobak, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle bir proje geliştirdiklerini ve bu sayede hibe desteği almaya hak kazandıklarını anlatarak, "Biz sadece üretim yapıyorduk. Burası atıl durumdaydı. Üretimi evlerde yapıyorduk. 2016 yılında resmen başladık, 150 bin lira kadar bir hibe desteği aldık. Çok iyi bir destekti o zaman için. Kadınlarımız yılmadı, 8 ay boyunca ücretsiz çalıştık." ifadesini kullandı.

Ev yapımı tarhana ve kuskus başta olmak üzere hazırladıkları köy kahvaltılarıyla müşterilerine hizmet verdiklerini aktaran Kobak, şöyle konuştu:

"40 üyemizin 29'u dönüşümlü çalışıyor. Hepsi köyümüzün gelini, kızı, yabancı yok. Üniversite okumuş kızlarımızın yoğun olduğumuz hafta sonları kahvaltı servisinde destek vermesinden onur duyuyoruz. 2016'dan bu yana her gün açığız."

Kobak, 26 yıl boyunca atıl durumda olan eski okul binasında dönemin kamu kurumlarının destekleriyle açtıkları kahvaltı salonuyla bölgenin canlandığını belirterek, birlik ve beraberlik içinde üretim yaptıklarını sözlerine ekledi.