Bursa'da 2024 İlk 250 Büyük Firma Araştırması İçin Başvurular Başladı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasının (BTSO) "Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması" için müracaatların kabulüne başlandı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, kentte 2024 yılının en büyük 250 firmasının belirlenmesi için düzenlenen araştırma için başvurular, 30 Mayıs tarihinde mesai bitimine kadar elektronik ortamda yapılacak.

Araştırma kapsamında, başarılarıyla öne çıkan firmalar, iş dünyasının en prestijli organizasyonları arasında yer alan "Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni"nde, "İhracat" ve "Sektör Liderleri" kategorilerinde ödüllendirilecek.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması"nın kent ekonomisine ilişkin en detaylı ve kapsamlı saha çalışması olduğunu belirtti.

Bursa ekonomisine ışık tutan araştırmaya katılım için alt sınırın net satışlarda an az 250 milyon olarak belirlendiğini aktaran Burkay, şunları kaydetti:

"Araştırma, firmaların 2024 yılındaki performanslarını sadece genel rakamlarla değil, derinlemesine analizlerle ortaya koyacak. İhracat, istihdam, katma değer üretimi, karlılık oranları ve yatırım eğilimleri gibi kritik ekonomik göstergeler hakkında sunacağı zengin ve güvenilir veri seti, kent ekonomimizin mevcut durumunu anlamamıza ve geleceğine yönelik stratejik kararlar almamıza rehberlik edecek kapsamlı bir yol haritası oluşturacaktır. Katılım şartlarını sağlayan tüm firmalarımızı bu kapsamlı araştırmada yer almaya davet ediyorum."