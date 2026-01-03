Bursa Business School, 2025'te iş dünyasının buluşma noktası oldu

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasınca (BTSO) hayata geçirilen Bursa Business School, 2025 yılı boyunca birçok ulusal ve uluslararası organizasyon, stratejik zirve, forum ve eğitim programına ev sahipliği yaptı.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Uludağ Kirazlıyayla mevkisindeki Bursa Business School'da, çevre, enerji, gıda, otomotiv, şehircilik, dijital dönüşüm ve liderlik gibi birçok alanda düzenlenen organizasyonlar, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi.

"İş dünyasının yaşam boyu eğitim merkezi" olarak nitelendirilen Bursa Business School, ortak aklın üretildiği, politika ve stratejilerin şekillendiği bir platform haline geldi.

Bursa Business School'da, 2025 yılı boyunca yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik, yapay zeka, dirençli şehirler, enerji dönüşümü ve gıda arz güvenliği gibi kritik başlıklarda düzenlenen forum ve zirveler, ulusal ve uluslararası düzeyde katılımcı profiline sahip organizasyonlar, Türkiye'nin farklı sektörlerdeki dönüşüm sürecine katkı sağladı.

Sürdürülebilir gıda ve arz güvenliğinin ele alındığı Uludağ Gıda Zirvesi, yapay zeka ve otomotiv sektöründe gelecek stratejilerinin konuşulduğu Next Level Uludağ Zirvesi, "Şimdi Dönüşüm: Yenilikçi Yarınlar" mottosuyla düzenlenen Uludağ Dirençli Kentler Zirvesi ile geleceğin enerji stratejisine dikkati çeken Uludağ Enerji Zirvesi, Bursa Business School'da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Dünya markalarının lansmanları, tedarikçi buluşmaları, sektörel eşleştirme programları ve yeni nesil eğitimlere de ev sahipliği yapan Bursa Business School'da, B2B pazarlama ve satış programı, kadın liderlik ve veri odaklı yönetim gibi alanlarda gerçekleştirilen eğitimlerle iş dünyasının insan kaynağına doğrudan katkı sağlandı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Business School'un, kentin ve bölgenin dönüşüm vizyonunda stratejik bir rol üstlendiğini belirtti.

Bursa Business School'un Türkiye'nin ve yakın coğrafyanın önemli eğitim merkezlerinden biri haline geldiğini ifade eden Burkay, şunları kaydetti:

"Bursa Business School, kongre turizmi açısından da güçlü bir çekim noktası olmayı hedefliyor. Bu yapı, turizm sektörünün dönüşümü için atılmış en önemli adımlardan biri. Önümüzdeki 5 yılda, Bursa ve Uludağ, içerik ve işlevsellik açısından bugüne kadar taşıdığı marka değerinin hakkını verecek bir konuma ulaşacak ve yılın 365 günü dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlayan bir merkez haline gelecek. Bu yıl da Bursa Business School ev sahipliğinde en az 10 zirve düzenlenecek. Söz konusu organizasyonlarla Uludağ ve Bursa'nın bölgesel ve uluslararası ölçekte etkisi ve gücü daha da artacak. Bursa Business School, önümüzdeki süreçte başta eğitim ve sağlık programları olmak üzere değişimin, dönüşümün ve yenilenmenin en güçlü sahaları arasında yer alacak."