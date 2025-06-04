Burdur'da Su Tasarrufu İçin Yem Şalgamı Yaygınlaşıyor

Burdur'da Su Tasarrufu İçin Yem Şalgamı Yaygınlaşıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, az su isteyen yem şalgamı bitkisinin yaygınlaştırılmasıyla önemli su tasarrufları sağlandığını açıkladı. Proje kapsamında 200 dekar alanda deneme üretimi yapıldı.

BURDUR Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, az su isteyen yem bitkilerini yaygınlaştırmak amacıyla geçen yıl Kemer ilçesinde üreticilere tohumları hibe edilen yem şalgamı bitkisi ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlandığını söyledi. Hibe tohumların 200 dekar araziye ekildiğini ve yalnızca yağmur suyuyla yetiştiğini belirten Gündüzalp, aynı araziye silajlık mısır ekilseydi dekar başına ortalama 500 ton su harcanacağını paylaştı.Başkan Gündüzalp, Kemer'de yapılan Tarla Günü etkinliğinde geçen yıl Burdur Ticaret Borsası tarafından 40 üreticiye hibe olarak verilen az su isteyen yem şalgamı tohumlarının ekiminin yapıldığı 200 dönüm tarladaki hasat etkinliğine katıldı. Ömer Faruk Gündüzalp, burada yaptığı açıklamada, "Yem şalgamı kuraklığa dayanıklı bir bitki. Kemer ilçemizde 40 üreticide 200 dekar alanda bunun ekimini yapmıştık. Sulu tarımın yapıldığı mısır silajı ve yoncaya alternatif olarak düşünülen bir ürün" dedi.Mısır silajında bir dekar alanda ortalama 500 ton su kullanıldığını belirten Borsa Başkanı Gündüzalp, "Eğer biz yem şalgamında başarıya ulaşırsak bu suyu kullanmadan, ektiğimiz dönemdeki yağışlar beklediğimiz gibi olursa hiç sulamadan biz bu ürünü almayı düşünüyoruz. O yüzden mısır silajında kullanılan su bizim için tasarruf hanemize yazılmış olacak. Suyu bundan sonra hepimizin dikkatli kullanması lazım. Sadece tarımsal üretimde değil günlük hayatta da en değerli şeyin su olduğunu unutmamamız lazım. Bu nedenle özellikle yem bitkileri üretiminde artık yeni bir yol çizmek ve hep birlikte daha sorumlu bir üretim anlayışını benimsemek zorundayız" dedi.Tarla Günü etkinliğine Kemer Kaymakamı İbrahim Cesur, Belediye Başkanı İsmail Asan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hamdi Altınışık ile üretciler katıldı.

Haber- Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 boynuzlu koç kurban pazarının gözdesi oldu

Pazarın gözdesi oldu! Her gören telefona sarıldı
Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı

Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor

BDDK onay verdi! 2 yeni banka kuruluyor
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
Ata Demirer verdiği kilolarla gündemde

Görenler tanımakta zorlandı! Tatildeki hali şaşırttı
Trabzon'da sel felaketi! Kebapçıyı sular bastı

Selin vurduğu şehrimizde kebapçının son hali bu
Netanyahu ilk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi

İlk çapraz sorgusunda 1788 kez aynı cevabı verdi
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.