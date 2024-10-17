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Burdur'da Şeker Pancarı Hasadı Rekoltesi Sevindiriyor

Burdur'da Şeker Pancarı Hasadı Rekoltesi Sevindiriyor
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Burdur'un Gölhisar ilçesinde 60 yıldır ekimi yapılan şeker pancarı hasadı devam ediyor. Az yağışa rağmen dönüm başına 11 ton rekolte elde edilmesi çiftçileri mutlu ediyor. Şeker fabrikası bu yıl 755 bin ton pancar işleme hedefinde.

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bölge ve çevresinin ana geçim kaynaklarından biri olan ve yaklaşık 60 yıldır ekimi yapılan şeker pancarında hasat sürüyor. Yağışın az olmasına rağmen rekoltenin yüksek olması çiftçiyi sevindirirken bir dönümden yaklaşık 11 ton pancar elde ediliyor.

Burdur'da çiftçilerin şeker pancarı sökümü mesaisi bu yıl da geçen yıllarda olduğu gibi ekim ayı itibariyle başladı. Üreticiler tarlalardan hasat ettikleri şeker pancarlarını kamyon ve traktörlere yükleyip şeker fabrikasına teslim etmeyi sürdürüyor. Fabrika, kampanya dönemi boyunca 755 bin ton pancar işlemeyi ve yaklaşık 102 bin ton şeker üretmeyi hedefliyor. Gölhisar Ovası'nın çeşitli noktalarında pancar kazımı işleminin yapıldığı bölgede kuraklık olmasına rağmen üreticiler rekolteden memnun. Pancar hasadının gizli kahramanlarından olan nakliyeciler de Gölhisar-Burdur arasında pancar transferini aralıksız olarak yapmaya devam ediyor.

Yağışın az olması nedeniyle tedirgin olan ancak yer altı sularıyla beslenen bu senenin mahsullerinden rekoltenin yüksek olması nedeniyle memnun olan Gölhisarlı pancar üreticilerinden İbrahim Özçoban, "2024 yılı pancar sezonu yaklaşık 15 gün önce Gölhisar'da başladı. Bu seneki pancar veriminden çok memnunuz. Yapraklı Barajı'nın suyunun erken kesilmesine rağmen yer altı su kaynaklarının zenginliğinden dolayı zor şartlar altında hep mazot ile sulamayı takip ettik. Yaklaşık 11 sefer sulama yaptık yetişene kadar. Geçen hafta pancar kazdığımız arazilerde pancar verimimiz dekar başı 11 bin 100 kilogram kadar geldi. Tabii ki fiyatlar çiftçi açısından çok düşük ama yapacak bir şey yok. Tüm pancar üreticisi çiftçilerimize yeni kampanya döneminin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Gölhisarlı Ziraat Mühendisi Ramazan Yalçın ise, "Gölhisar bölgesinde pancar üretimi yapıyoruz. Bu yıl kuraklık çekmemize rağmen, su sıkıntımız olmasına rağmen pancarlarda verimimiz gayet güzel. Hasat yapmaya başladık Allah'ın izniyle. Dönümdeki verimimiz 10-11 ton civarında. Üretmek için elimizden geleni yapıyoruz" şeklinde konuştu. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Çiftçilik Gölhisar Ekonomi Üretim burdur Tarım Yaşam

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