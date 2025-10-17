Burdur'da Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri Festivali Başladı

Burdur'da, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen Hayvancılık, Tarım ve Gıda Teknolojileri AR-GE ve İnovasyon Festivali (HAYTEKFEST 2025), gençlerin projelerini sektördeki paydaşların beğenisine sunuyor.

MAKÜ'nün, T3 Vakfı ve Tarım Teknolojileri Kümelenmesi Platformunun katkısıyla "Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Hayvancılık, Tarım ve Gıda Teknolojileri" temasıyla düzenlediği festival, MAKÜ Yerleşkesi'ndeki Lavanta Tepesi Oteli'nde sektör paydaşlarının katılımıyla sürüyor.

Festivalin finalinde 42 proje yarışıyor, sektör uzmanları panellere katılıyor.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, AA muhabirine, organizasyonun hem Burdur'un hem de ülkenin tarım ve hayvancılık alanındaki gücünü daha da ortaya çıkardığını söyledi.

Tarımın önemli olduğunu ve bu alana yatırım yapmak gerektiğini belirten Bilgihan, "Pek çok girişimcimize ön ayak olan bu festival güzel çalışmaların da başlangıcı olacak. Yıllar boyu devam ettiği müddetçe hem tarım, hayvancılığın geliştirilmesinde hem de geliştirilen teknolojinin yansımasında şehrimiz çok güzel bir ev sahibi olacak." dedi.

Festivalin her bölgenin güçlü yanlarının ön plana çıkmasına da vesile olacağını dile getiren Bilgihan, bu sayede ülkenin potansiyelinin daha da zenginleşeceğini ifade etti.

Teknoloji gençleri tarıma teşvik edecek

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar da festivale ülke genelinden önemli ölçüde katılım olduğunu söyledi.

Üniversitenin tarım ve hayvancılık alanında ihtisaslaştığını vurgulayan Dalgar, bu alanda çok sayıda proje ürettiklerini, en önemli projelerinden birinin de tarım teknolojileri olduğunu dile getirdi.

Tarımda artık insanların geleneksel yöntemlerle üretim yapmak istemediğini, bu nedenle tarımdan uzaklaştığını belirten Dalgar, şöyle dedi:

"İşin içine teknoloji, robotik sistemler girdiği zaman gençlerin de tarım ve hayvancılığa ilgisinin olduğunu görüyoruz. Bu yönüyle bir ekosistem oluşturuyoruz. Bu alanla ilgili gençleri sadece ziraat ya da veterinerlik olarak düşünmemek lazım. Özellikle mühendislik, elektronik yazılım, robotik tarafında çok ciddi çalışmalar var. Bunların hepsini burada yarışma unsuru ile bir araya getirme fırsatı buluyoruz. Tanışma, bir networking imkanı buluyorlar. Bu organizasyonun en kıymetli tarafı, sektörden firmaların burada olmasıdır. Firmalar, buradaki projeleri dinliyor, bunların içinde yatırım potansiyeli yüksek olanları da değerlendiriyor. Bu ortamı da sunmuş oluyoruz. İnşallah gelişerek devam edecek."

Prof. Dr. Dalgar, tarım ve hayvancılık teknolojileri alanında yerli çözümler üretmenin ülkenin geleceği açısından önemine işaret etti.

Tarım sektörünün önemini hiçbir zaman kaybetmeyeceğini söyleyen Dalgar, "Temel ihtiyaç maddesi, atalarımızın el emeği, alın teriyle işlediği arazileri, toprakları yeni jenerasyonun teknoloji bilgisiyle, yeniden ele alıp harmanlayarak verimli ve sürdürülebilir hale getirmek son derece önemli." diye konuştu.

Festival, dereceye giren projelerin açıklanacağı ödül töreniyle yarın sona erecek.