Bupa, Türkiye'de 'Sağlık Hikayeleri' Projesini Başlattı

Bupa, yaptığı araştırma sonucundan yola çıkarak, sağlık hakkında konuşmanın önündeki önyargıları kırmak amacıyla "Sağlık Hikayeleri" (Health Stories) adlı küresel projesini Türkiye'de hayata geçirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, projenin Türkiye ayağında, milli serbest dalış sporcusu ve dünya rekortmeni Şahika Ercümen, sağlık hikayesiyle yer aldı.

Bupa Grubu'nun martta 6 bin 52 kişiyle gerçekleştirdiği küresel araştırma, insanların sağlık konularında konuşmaktan büyük ölçüde kaçındığını ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre, katılımcıların yüzde 49'u bir sağlık sorununu dile getirmekten kaçınıyor. Bu durumun en yaygın nedenleri arasında yüzde 39'la "konunun ciddi olmadığını düşünmek" veya "bir uzmana gitmeye gerek olup olmadığından emin olamamak" yer alıyor.

Katılımcıların yüzde 24'ü ise "utanma veya damgalanma korkusu" nedeniyle sağlıkla ilgili konularda sessiz kalmayı tercih ediyor.

Bulgular, konuşmanın sağlık üzerindeki olumlu etkilerine de dikkati çekiyor. Katılımcıların yüzde 82'si, sağlıkla ilgili deneyimleri paylaşmanın hem fiziksel hem de zihinsel iyilik halini desteklediğini düşünüyor.

Bir sağlık uzmanı dışında biriyle endişelerini paylaşanların yüzde 41'i daha az kaygı hissettiklerini, yüzde 32'si ise bu sayede yaşam tarzlarında olumlu değişiklikler yaptıklarını belirtiyor.

Buna karşın, sağlık sorunlarını dile getirmeyenlerin yüzde 53'ü bunun kaygı düzeylerini artırdığını, yüzde 31'i ise sağlık durumlarının kötüleştiğini ifade ediyor.

Bulgular ışığında Bupa, sağlık hakkında konuşmanın önündeki önyargıları kırmak ve paylaşmanın iyileştirici gücünü görünür kılmak amacıyla, dünyanın dört bir yanından ilham verici gerçek yaşam hikayelerini bir araya getiren Sağlık Hikayeleri adlı küresel projeyi başlattı.

Şirket, projeyle sağlıkla ilgili konularda tabu haline gelen sessizliği kırmayı ve daha fazla insanı kendi hikayesini paylaşmaya davet ediyor.

Her paylaşım, bir başka insanda farkındalık yaratma, destek olma ve umut verme potansiyeli taşıyor. "Sağlık hakkında konuşmak sağlıklıdır" anlayışıyla yola çıkan proje, hem dijital platformlarda hem de ilham veren bireysel hikayelerle yaygınlaşmaya devam edecek.

"Her hikaye, bir başkasına umut olabilir"

Açıklamada projenin videosundaki görüşlerine yer verilen Şahika Ercümen, çocukluğunda yaşadığı astım hastalığını suyla tanışarak aştığını, nefesini tutarak özgürlüğünü bulduğunu belirtti.

Suyun, kendisine ikinci bir hayat verdiğini aktaran Ercümen, "Çocukken nefes alamazken, bugün suyun altında nefes alabiliyor gibiyim. Su beni iyileştirdi, özgürleştirdi, yeniden ben yaptı. Bu nedenle Bupa'nın Sağlık Hikayeleri projesiyle aynı inancı paylaşıyorum: Konuşmak iyileştirir. Çünkü her hikaye, bir başkasına umut olabilir." ifadelerini kullandı.

Bupa Türkiye Strateji ve Transformasyon Grup Başkanı Ebru Keskin Kulalar da sağlığı yalnızca bir kavram olarak değil, yaşamın en değerli yolculuğu olarak gördüklerini anlattı.

Projenin, bir iletişim kampanyasından çok daha fazlası olduğunu vurgulayan Kulalar, şöyle devam etti:

"Bu, kalplere dokunan bir iyileşme çağrısı. Bu proje vesilesiyle insanların sağlık hikayelerini paylaşmanın aslında iyileşmenin ilk adımı olduğunu göstermek ve insanların sağlık konularında konuşmasını engelleyen tabuları yıkmak istiyoruz. Çünkü konuşmak; cesarettir, paylaşmaktır, umut olmaktır. Bazen basit bir konuşma bunu başlatmak için yeterlidir."

Kulalar, Türkiye'de projeyi Şahika Ercümen gibi ilham veren bir kadın sporcuyla temsil etmenin çok anlamlı olduğuna dikkati çekerek, "Biz inanıyoruz ki ne kadar çok paylaşır, ne kadar çok dinlersek, o kadar sağlıklı bir dünyaya yaratabiliriz. Çünkü sağlık, hepimizin ortak hikayesi." değerlendirmesini yaptı.