Metal İşleme Teknolojileri, Sac İşleme Teknolojileri ve Otomasyon fuarlarını tek çatı altında buluşturan BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları açıldı.

Tüyap Bursa Fuarcılık AŞ, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) işbirliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen fuarlara, Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi ev sahipliği yapıyor.

Vali Yardımcısı Kürşat Güleryüz, açılışta, organizasyonun başarılı geçmesini diledi.

Fuarlara katılımın yoğun olduğunu belirten Güleryüz, "Katılımcıların yüzde 60'ı üretim ve ihracata yönelik çalışan firmalar. Bununla birlikte 70'in üzerinde firmanın da yer bulamadığı için fuara katılamaması, aslında bu fuarın misyonunu yerine getirme noktasındaki başarısını ve fuarla elde edilecek başarıyı, beklentiyi ortaya koymaktadır." dedi.

Güleryüz, Bursa gibi önemli bir kentte bu büyüklükte fuarların düzenlenmesinin ülke için önemli olduğunu ifade etti.

Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü de bu organizasyonun, Türk makine sektöründe düzenlenen fuarlar içinde ayrı bir yere sahip olduğunu anlattı.

Ersözlü, fuara 400'ün üzerinde üretici, ihracatçı ve ithalatçı firmanın fuara katılım sağladığını dile getirerek, şu bilgileri paylaştı:

"15 ülkeden katılımcılarımız var. Fuar, geçtiğimiz seneye göre yüzde 15 büyümeyle 40 bin metrekare kapalı alanda 7 ayrı salonda hazırlandı. Yurt içi ve dışından yoğun ziyaretçi bekliyoruz. Daha ilk saatlerden itibaren de önemli bir giriş yakaladık. 71 ülkeden çevrim içi kayıt yaptıran yurt dışı iş insanları var. Şu anda ayrıca Tüyap'ın yurt dışı ofisleri kanalıyla ve temsilciliklerimiz kanalıyla 1000'in üzerinde iş insanı da alım heyetiyle fuarda katılımcılarla buluşacak. Bu yıl da yine üretici ve ihracatçı sayısının yüksek olduğu bir fuar olma özelliği taşıyor. Katılımın yüzde 60'ı üretici ve ihracatçı markalardan oluşuyor."

Fuarda, sac ve metal işleme ağırlıklı olmak üzere otomasyon, kalıp, yazılım, kesici takımlar, yan sanayiler gibi ürün yelpazesinin sergilendiğini bildiren Ersözlü, üretimin her safhasında tüm sektörlerde ihtiyaç duyulan donanımların yer aldığını sözlerine ekledi.

"Stratejik bir sektör"

TİAD Başkanı Murat Akyüz, imalat sanayisinin "kalbinin attığı" Bursa'da üretim teknolojilerinin konuşacağı fuarların destekçisi ve katılımcısı olmaktan heyecan duyduklarını belirtti.

Bursa'nın AR-GE ve inovasyon tutkunu, imalatçı firmalarıyla dünyada fark yarattığını kaydeden Akyüz, "Sektöre daha fazla katkı sağlamak için üretim sanayisini ileri teknolojiyle desteklemenin şart olduğu bilinciyle BUMATECH gibi ihtisas fuarları derneğimiz için ayrıcalıklı konumda. Takım tezgahları, imalat sanayi için kritik kalkınma odaklı ülkeler için stratejik bir sektör." diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ise fuarların verimli geçmesini temenni etti.

Makinenin yanı sıra otomotiv, tekstil, teknoloji dahil birçok sektörden önemli firmaların ülkenin sanayi vizyonunu eşsiz katılımlarla buluşturduklarını anlatan Yıldız, Bursa'nın Türkiye'nin bu anlamda lokomotif kentlerden biri olarak makine sektöründe gerek ülke çapında gerekse küresel arenada ciddi başarılara imza attığını vurguladı.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan fuarlar, protokol üyeleri ve beraberindekiler tarafından gezildi.

BUMATECH Bursa Makine Teknolojileri Fuarları, 1 Aralık'ta sona erecek.