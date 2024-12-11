Avrupa ülkesi Türk ürünlerini zehirli ve kanserojen madde gerekçesiyle geri çevirdi

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Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) Türkiye'den Bulgaristan'a giden kavrulmuş Antep fıstıklarında, 'en zehirli' tür olan Aflatoksin B1 tespit edildiğini duyurdu. Antep fıstıklarını piyasadan çeken Bulgaristan duyuruyu 'ciddi' koduyla yaptı.

Türkiye'den ihraç edilen ancak yüksek miktarda pestisit kalıntı (zirai ilaç) ya da aflatoksin (küf hastalığı) bulunduğu gerekçesi ile iade edilen ürünlere yenileri eklendi.

Son olarak dün (10 Aralık) Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında Türkiye'den Bulgaristan'a giden kavrulmuş Antep fıstıkları 'ciddi' uyarısıyla tekrar gönderildiği duyuruldu.

ANTEP FISTIKLARINDA "AFLATOKSİN B1" BULUNDU

RASSF sitesinde sitesinde yayımlanan 730668 numaralı Bulgaristan'a yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye'den gelen kavrulmuş Antep fıstıklarında "Aflatoksin B1 " tespit edildiği belirtildi.

RASSF'de yer alan bilgilere göre bir üründe izin verilen Aflatoksin B1 miktarının maksimum 8,0 mg/kg - ppm olması gerekiyor. Yapılan testler sonucu bu miktar kavrulmuş Antep fıstıklarında 25,6+/-7,7 mg/kg - ppm olarak tespit edildi. Benzer şekilde maksimum 10,0 mg/kg - ppm olması gereken Aflatoksin toplamı miktarı ise 28,7+/-7,8 mg/kg - ppm olarak tespit edildi.

Tespit edilen Aflatoksinler, zehirli ve kanserojen maddelerdir. En zehir etkili olanı hem kanser hem de gen yapısını değiştirebilen Aflatoksin B1'dir.

"ANTEP FISTIĞINDA FAZLA AFLATOKSİN NEDENİYLE BU YIL 1320 SEVKİYATTAN 15'İ GERİ DÖNDÜ"

Öte yandan Pestisit, yani zirai ilaç kullanımının azaltılması için Tarım ve Orman Bakanlığı, üretici ve ihracatçı birlikleriyle işbirliği içinde bir dizi çalışma yapıldığını anımsatarak, "Antep fıstığında fazla aflatoksin nedeniyle bu yıl 1320 sevkiyattan 15'i geri dönmüştür. Yurt dışından geri dönen ürünler analize tabi tutuluyor. Mevzuata uygun olmayan ürünlerin ülkemiz iç piyasasına girişine izin verilmiyor" açıklamasına yer verildi.

Gıda ve yemde hızlı alarm sistemi (rasff) bildirim sayısı 2023 yılında 2021 yılına göre yüzde 54 azaldı" açıklamasında bulunmuştu.

Avrupa ülkesi Türk ürünlerini zehirli ve kanserojen madde gerekçesiyle geri çevirdi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıFONCUSAVAR:

Çiftçimiz de yok tarım ilaçları pahalandı diyo. kardeşim az kullan bak fazla kullanmışsın işte.

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Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Akp geri gelenleri halka yediririr

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Haber YorumlarıOsman YILDIRIM:

Hadi lan ordan asıl zehirli gıdaları siz piyasaya sunuyorsunuz

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Haber YorumlarıAhmet Ilhan:

nolmuş sanki biz sürekli denetim olmadan yiyoruz hatta geri gelen ürünler coktan dubai cikolatası diye yedirdiler

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Haber YorumlarıNevin Adanir:

Şu Bulgaristan bile malları geri gönderiyorsa sözün bittiği yer!! Puuhh sizin suratınıza!

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