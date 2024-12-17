Üye Girişi
Haberler
Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
Moskova Rus generale suikastın arkasındaki ülkeyi açıkladı, intikam yemini etti
Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
Başbakan Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
Suriye'ye giden AFAD ekibi Sednaya Hapishanesi ile ilgili acı gerçeği açıkladı
Yaşayan tutuklu kaldı mı? AFAD ekibi Sednaya'daki son durumu açıkladı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı perşembe günü 11.30'da yapılacak
Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti

Bulgaristan, Sınır Kapılarında Dezenfeksiyon Ücretini Yeniden Uygulamaya Başladı

Bulgaristan, Sınır Kapılarında Dezenfeksiyon Ücretini Yeniden Uygulamaya Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan hükümeti, sınır kapılarında 7 Leva dezenfeksiyon ücreti alınmasına karar verdi. Bu uygulama, mavi dil hastalığı kontrol altına alındıktan sonra kaldırılmıştı ancak, salgın riskine karşı yeniden yürürlüğe girdi. Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarındaki çıkış yapan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Bulgaristan, kara sınır kapılarında dezenfeksiyon ücretini yeniden uygulamaya koydu. Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarında çıkış yapan araçlardan 7 Leva dezenfeksiyon ücreti alınmaya başlandı.

Dezenfeksiyon ücreti, daha önce büyükbaş hayvanlarda görülen mavi dil hastalığı nedeniyle uygulanmaya başlanmıştı. Hastalığın kontrol altına alınmasıyla birlikte ücret kaldırılmıştı. Bulgaristan hükümeti, salgın riskine karşı dezenfeksiyon önlemlerini artırma kararı aldı.

Bulgaristan hükümeti, 14 Mart 2023'te kaldırdığı dezenfeksiyon ücretini 16 Aralık 2024 itibariyle yeniden uygulamaya başladı. Kapıkule, Hamzabeyli ve Dereköy sınır kapılarında çıkış yapan araçlardan 7 Leva dezenfeksiyon ücreti alınmaya başlandı. Bu uygulama, Bulgaristan'a geçiş yapan araçların uzun kuyruklar oluşturmasına sebep oldu.

1 Ocak 2025 te resmi olarak Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkesi olan Bulgaristan kara sınır kapılarında altın göl olarak bilinen ve dezenfeksiyon ücreti olarak adlandırılan uygulamasını 16 Aralık 2024 Pazartesi gününden itibaren yeniden başlattı. Buna göre Bulgaristan'a Türkiye üzerinden Kara sınır kapılarından giriş yapacak her araçtan 7 Leva ücret alacağı öğrenildi.

Türkiye de, geçmişte bu uygulamaya karşılık olarak kendi sınır kapılarında benzer bir ücret uygulamış, ancak iki ülkenin taşıyıcı birliklerinin tepkisi üzerine bu uygulama sonlandırılmıştı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı: Gözaltına alınan 10 kişi adliyede
img

Trump'ın Erdoğan'ı övmesi sonrası olay sözler: Utandım
img

Küs olduğu kızı usta sanatçı ile ilgili bakın ne dedi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TDD Başkanı Kanak, Türkiye'de Suriye konusunda bir konunun yanlış bilindiğini söyledi
TDD Başkanı Kanak: Suriye'nin tarihine ilişkin genel kanı yanlış
Ameliyata alınan Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'dan açıklama var
Küs olduğu kızı usta sanatçı ile ilgili bakın ne dedi
Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
Trump'ın Erdoğan'ı övmesi sonrası olay sözler: Utandım
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Tamı tamına 12 ton! Suriye'den geri dönen ürünler sokak köpeklerine yem oldu
Suriye'den geri dönen ürünler sokak köpeklerine yem oldu

Son Dakika Haberleri

A Spor CANLI izle! (ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI) 17 Aralık A Spor HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Asgari ücret 3. toplantı ne zaman? Yeni asgari ücret açıklanabilir Suriye'nin ne kadar altını var? Heung Min Son Galatasaray'a gelecek mi? Salı günü hangi diziler var? 17 Aralık Salı TV'de bu akşamki diziler Rizespor Vanspor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Rizespor Vanspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 18 Aralık Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? 18 Aralık Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Adana ASKİ su kesintisi! 17-18 Aralık Seyhan, Çukurova, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Nurdağı 17-18 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Alanya, Konyaaltı 17-18 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.