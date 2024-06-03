Buğday Üreticileri Adil ve Zamanında Fiyatlandırma Bekliyor

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, buğday üreticilerinin, emeklerinin karşılığını alabilmek için adil ve zamanında fiyatlandırma beklediğini söyledi.

Buğdayın, tarım sektörünün en önemli ürünlerinden biri olduğuna, oluşturduğu istihdam, yurt içi ve ihracat gelirlerine katkısıyla ülkelerin ekonomik kalkınması ve gıda güvenliği için kritik öneme sahip olduğuna vurgu yapan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Buğday, tarım ekonomisinin temel taşı olmasının yanı sıra, birçok sektöre ve ülke ekonomisine geniş kapsamlı katkılar sağlar. İstihdamdan ihracata, gıda sanayisinden enerji üretimine kadar geniş bir yelpazede etkili olan buğday, stratejik bir ürün olarak hem ekonomik büyüme hem de gıda güvenliği için vazgeçilmezdir. Bu nedenle, buğday üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak ve bu alanda yapılan yatırımları artırmak, ülke ekonomileri için büyük bir öneme sahiptir" dedi.

Fiyat belirsizliği üreticileri zor durumda bırakıyor

Fiyat belirsizliğinin üreticileri tedirgin ettiğini söyleyen Doğan, "Geçen yıl Haziran ayında ekmek 5 TL idi, bugün ekmek 10 TL oldu. Buğday fiyatları henüz açıklanmadan, geçen seneye göre ekmeğe yüzde 100 zam geldi. Çiftçilerimiz, her yıl olduğu gibi bu yıl da buğday fiyatlarının açıklanmasını bekliyor. Ancak, bu yıl fiyatların açıklanması gecikti ve bu durum çiftçilerin mali planlamalarını yapmalarını zorlaştırıyor. Fiyatların belirsizliği, çiftçilerin ürünlerini depolama maliyetine katlanmak istememesi ve bu yüzden ürünlerini daha düşük fiyatlarla satmak zorunda kalmaları anlamına geliyor ve çiftçiler zor durumda kalıyor. Serbest piyasada buğday fiyatları yaklaşık 9 TL civarında, bu fiyat geçen seneyle kıyaslanırsa yüzde 15'e yakın bir artışa denk geliyor. Buğday üreticileri ekmeğe yapılan artış oranında bir fiyat açıklanmasını bekliyor" diye konuştu.

'Buğday üreticileri, fiyatların hala açıklanmamış olması nedeniyle büyük bir belirsizlik ve tedirginlik içinde olduğunun altını çizen Doğan, "Hasat sezonuyla birlikte, çiftçiler ürünlerini depolamak yerine hızlı bir şekilde satmak zorunda kalıyor ve bu da piyasa fiyatlarının düşmesine neden oluyor. Bu durum, çiftçilerin ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalmasına yol açıyor ve tarım sektöründe sürdürülebilirliği tehlikeye atıyor. Çiftçilerimiz, emeklerinin karşılığını alabilmek için adil ve zamanında fiyatlandırma bekliyor. Hükümetimizin, çiftçilerimizin sesine kulak verip bu konuda acilen adım atmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA