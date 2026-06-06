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Yatırımcı rehberi

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Bu hafta yatırım fonlarında en fazla kaybı yüzde 52,38 ile A1 Capital Portföy Birinci Serbest Fon yaşarken, emeklilik fonlarında ise Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Gümüş Katılım Fonu yüzde 3,59 düşüşle ilk sırada yer aldı.

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 52,38'lik düşüşle A1 Capital Portföy Birinci Serbest Fon oldu.

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 3,59 azalışla bu haftanın en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Fon AdıFon FiyatıGetiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
A1 CAPİTAL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON0,241023-52,38
PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,209154-42,13
BULLS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,207656-28,12
PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,263261-19,59
ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON1,727127-16,68
PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)0,413431-12,81
MT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,746379-11,68
ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)5,21571-11,39
BULLS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)1,598786-11,26
PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)6,09881-10,28
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,508876-3,59
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,01755-3,45
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,015441-2,90
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,009762-2,70
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,132397-2,49
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,009929-2,20
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,683146-2,13
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,755252-2,10
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,833467-2,05
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU0,01958-2,01
(Bitti)

Kaynak: AA / Tunahan Kükürt
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