Yatırımcı rehberi
Bu hafta yatırım fonlarında en fazla kaybı yüzde 52,38 ile A1 Capital Portföy Birinci Serbest Fon yaşarken, emeklilik fonlarında ise Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Gümüş Katılım Fonu yüzde 3,59 düşüşle ilk sırada yer aldı.
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 52,38'lik düşüşle A1 Capital Portföy Birinci Serbest Fon oldu.
Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu ise yüzde 3,59 azalışla bu haftanın en çok kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
(Bitti)
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|A1 CAPİTAL PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON
|0,241023
|-52,38
|PARDUS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,209154
|-42,13
|BULLS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,207656
|-28,12
|PARDUS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,263261
|-19,59
|ÜNLÜ PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
|1,727127
|-16,68
|PUSULA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|0,413431
|-12,81
|MT PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,746379
|-11,68
|ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|5,21571
|-11,39
|BULLS PORTFÖY BIST 50 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|1,598786
|-11,26
|PARDUS PORTFÖY ONALTINCI HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
|6,09881
|-10,28
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,508876
|-3,59
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,01755
|-3,45
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,015441
|-2,90
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,009762
|-2,70
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,132397
|-2,49
|HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,009929
|-2,20
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,683146
|-2,13
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,755252
|-2,10
|BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,833467
|-2,05
|AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU
|0,01958
|-2,01
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt