Bu gece yarısından itibaren motorine 59 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 3 Mayıs Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 59 kuruşluk indirim gerçekleşmesi bekleniyor. Fiyat düşüşüyle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 19 lira 12 kuruştan, Ankara'da ise 19 lira 48 kuruştan satılacak.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BU GECE YARISI 59 KURUŞLUK İNDİRİM GELİYOR

Motorinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 59 kuruşluk indirim gerçekleşmesi beklenirken, indirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 19 lira 12 kuruş, Ankara'da 19 lira 48 kuruş ve İzmir'de ise 19 lira 56 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.