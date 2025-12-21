Haberler

Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçilere yüzde 100 zam

Bu fabrikadaki maaşlar dudak uçuklatır! İşçilere yüzde 100 zam
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren bir otomotiv fabrikasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle işçilerin maaşlarında dikkat çekici bir artış yaşandı. Yüzde 100'lük zammın üzerine ikramiye ve sosyal hakların da eklenmesiyle birlikte işçilerin aylık net geliri 95 bin TL'ye yükselirken, anlaşma yeni yıl öncesi çalışanlara önemli bir ekonomik kazanım sağladı.

  • Kocaeli'nin Çayırova ilçesindeki bir otomotiv fabrikasında işçilerin aylık net geliri 95 bin TL oldu.
  • Fabrikada işçilere yüzde 100 zam yapıldı.
  • Yüzde 100 zam sonrası işçilerin aylık net kazancı 83 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde faaliyet gösteren bir otomotiv fabrikasında, Birleşik Metal İş Sendikası ile işveren arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Yeni sözleşme, fabrikada çalışan işçiler için önemli kazanımlar içerdi.

YÜZDE 100 ZAMLA NET GELİR 95 BİN TL'YE ULAŞTI

Yapılan anlaşmaya göre, ücret ve ikramiyelerin yanı sıra düzenli ödenen sosyal haklar da hesaba katıldığında işçilerin aylık net geliri 95 bin TL oldu. Yüzde 100'lük zammın ardından ortalama ücret ve ikramiyeler birlikte değerlendirildiğinde ise aylık net kazanç 83 bin TL seviyesinde gerçekleşti.

Bu fabrikada maaşlar dudak uçuklattı! Yüzde 100 zam yapıldı

SOSYAL HAKLAR GELİRİ YÜKSELTTİ

Sözleşme kapsamında işçilere her ay düzenli olarak ödenen vergi istisnası, yakacak yardımı ve benzeri sosyal ödemeler de toplam gelire eklendi. Bu kalemler sayesinde işçilerin aylık net kazancı önemli ölçüde arttı.

Bu fabrikada maaşlar dudak uçuklattı! Yüzde 100 zam yapıldı

"EMEĞİ GEÇEN TÜM KADROLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Sendikanın konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Burada toplu sözleşmemiz üyelerimizin kararlı duruşu, onayı ve çok yüksek oranda memnuniyeti ile imzalandı. Bu sayede; Tüm ücret ve sosyal hakların net olarak ödendiği fabrikada ücret ve ikramiye birlikte ortalama 83 bin net, her ay düzenli olarak ödenen vergi istisnası, yakacak vb. ödemeler eklendiğinde 95 bin net olarak hayata geçmiş oldu. Başta üyelerimiz olmak üzere emeği geçen tüm kadrolarımıza teşekkür ediyoruz"

Bu fabrikada maaşlar dudak uçuklattı! Yüzde 100 zam yapıldı

Umut Halavart
Haberler.com / Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

ALLAH cc o firmaya daha çok kazandırsın diyelim

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFerhat Güven:

*Kripto paraların riskli olduğunu biliyordum, ancak NelsonFY benim için oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Yatırımım muazzam bir şekilde büyüyerek 558.000 dolara ulaştı ve kârımı çoktan çektim. Gerçek kripto para büyümesi arayan herkes TeIegram'dan 'NildaSGNL' onunla iletişime geçmeli. *

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCem Demirkaya:

Darısı diğer işçilerin başına

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Lookman'a çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı

Süper Lig devinden çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı
Aydın'da define aramak için girdiği tünel mezarı oldu

Ekipler saatler sonra ulaşabildi, girdiği tünel mezarı oldu
Savcılık ifadesinde ortaya çıktı! Saran'a Cebeci ile arasındaki geçen diyalog soruldu

Saran'ın ifadesinde çarpıcı detay: Bana gelirken ot getirmeyi unutma
Bursaspor'dan dikkat çeken transfer! Halil Akbunar imzayı attı

Herkesi şaşırtan imza! Bursaspor, Süper Lig'in yıldızını transfer etti
Eşini sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı

Sokak ortasında katletti, elini kolunu sallayarak kayıplara karıştı
Fenerbahçe'de Lookman'a çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı

Süper Lig devinden çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı
Aydın'da define aramak için girdiği tünel mezarı oldu

Ekipler saatler sonra ulaşabildi, girdiği tünel mezarı oldu
Ölü bulundukları otomobilde, isimlerinin yazılı olduğu bıçak ele geçirildi

2 gencin ölü bulunduğu araçta ele geçirildi! Üzerinde isimleri yazıyor
Ali Koç'tan uyuşturucu soruşturmasında ifadesi alınan Sadettin Saran'a destek

Ali Koç, Sadettin Saran'ın yaşadıklarıyla ilgili tavrını belli etti
Diyarbakır'da buzul çağ kalıntısı! Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor

Hala hareket ediyor, görenler dönüp bir daha bakıyor
Otoyolda tehlikeli yolculuk: Ehliyetsiz sürücüye 63 bin lira ceza

Şovunu sosyal medyada paylaştı, bedeli ağır oldu
Galatasaray'ın efsaneleri RAMS Park'ta

Galatasaraylı taraftarları duygulandıran görüntü
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Türker'in çıplak arandığı iddiasını yalanladı

Gözaltında çıplak arama iddiası! Kurumdan beklenen açıklama geldi
Çin'den tarihi keşif! Deniz altında dev altın madeni buldular

Bu görüntü ABD'nin uykularını kaçıracak! Deniz altında tarihi keşif
title