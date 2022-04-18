Nesli tükenme tehlikesi altında! Bu çiçeği koparana 80 bin lira ceza kesiliyor - Haberler

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Nesli tükenme tehlikesi altında! Bu çiçeği koparana 80 bin lira ceza kesiliyor

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesinde yüksek rakımlı bölgelerde yetişen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" ile "Hüzün Çiçeği" olarak bilinen ters laleler, Elazığ'ın Arıcak ilçesinde ilk baharla birlikte görsel şölen sunuyor. Nesli tükenme tehlikesi altında olan ters laleleri koparanlara 80 bin 465 lira ceza kesiliyor.

Karların erimeye başlamasıyla birlikte dağlık bölgelerde yetişen ve halk arasında "Ağlayan Gelin" ve "Hüzün Çiçeği" adı verilen ters laleler, Elazığ'ın Arıcak ve Alacakaya ilçelerinde tabloları aratmayan görüntüler oluşturdu. Halk arasında sevdiğine kavuşamadığı için ağlayan gelini temsil eden ters lalelerin görsel şöleni yaklaşık 2 hafta sürüyor.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Bu çiçeği koparana 80 bin lira ceza kesiliyor

KÖYLÜLER KORUMA ALTINA ALIYOR

İlkbahar mevsiminde kısa süreli çiçek açan ters laleler, dağlık bölgelerin yanı sıra, ilçeye bağlı yüksek rakımlı köylerde yaşayanlar tarafından bahçelere ekilerek nesli tükenmesin diye koruma altına alınıyor. Ters laleler Elazığ'ın yanı sıra Tunceli, Bingöl, Diyarbakır, Adıyaman, Hakkari, Van, Şanlıurfa, Şırnak ve Muş'ta görülüyor.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Bu çiçeği koparana 80 bin lira ceza kesiliyor

KOPARANA 80 BİN LİRA CEZA

Yılda 15 gün açan, nesli tehlike altında olan ters lalelerin, bir tanesini koparan kişiye 80 bin 465 lira idari para cezası kesiliyor.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya! Bu çiçeği koparana 80 bin lira ceza kesiliyor

Nesli tükenme tehlikesi altında! Bu çiçeği koparana 80 bin lira ceza kesiliyor

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Doğu Anadolu, Alacakaya, Elazığ, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (1)

Hakan Çetin:

HANGİ ARABAYMIŞ O 80.000 TL YE HEMEN ALALIM.

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