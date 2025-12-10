Bu 8 maddeye bakmadan konut kredisi çekmeyin! Gizli maliyetler bütçenizi sarsabilir

Konut piyasasında hareketlilik sürerken ev sahibi olmak için kredi kullanacak vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Bankaların açıkladığı faiz oranlarının tek başına yeterli olmadığına dikkat çeken uzmanlar, kredi sözleşmelerine imza atmadan önce tüketicilerin "gizli maliyetleri" detaylı şekilde incelemesi gerektiğini belirtiyor.

TABELA FAİZİNE ALDANMAYIN: GERÇEK GÖSTERGE 'YILLIK EFEKTİF FAİZ'

Birçok banka benzer faiz oranları sunsa da dosya masrafları, ekspertiz ücretleri ve sigorta bedelleri dahil edildiğinde kredinin toplam maliyeti ciddi şekilde değişebiliyor. Uzmanlar, karar sürecinde aylık taksit yerine kredinin vade sonunda oluşturacağı toplam geri ödeme tutarı ve yıllık maliyet oranının esas alınmasını öneriyor.

BANKADAN NET VE TEK SAYFALIK MASRAF LİSTESİ TALEP EDİN

Bazı bankalar kredi paketlerinin içine zorunlu olmayan ek hizmetleri yerleştirebiliyor. Beklenmedik giderlerle karşılaşmamak için tüketicilere, zorunlu ve isteğe bağlı ürünlerin ayrı ayrı belirtildiği tek sayfalık bir masraf listesi istemeleri tavsiye ediliyor. Böylece hangi kalemin yasal zorunluluk, hangisinin satış stratejisi olduğu daha net görülüyor.

SİGORTA POLİÇELERİNDE TEMİNAT LİMİTLERİNİ KONTROL EDİN

Konut kredilerinde DASK ve konut sigortası zorunlu olsa da teminat limitleri büyük önem taşıyor. Artan inşaat maliyetleri nedeniyle poliçelerin güncel yeniden yapım bedelini karşılayıp karşılamadığı mutlaka kontrol edilmeli. Gerektiğinde küçük farklarla teminatların yükseltilmesi öneriliyor.

DIŞARIDAN SİGORTA YAPTIRMA HAKKI: DAİNİ MÜRTEHİN AVANTAJI

Bankalar sigortaları otomatik yenileme eğiliminde olsa da tüketicilerin poliçeyi dışarıdan yaptırma hakkı bulunuyor. Daha uygun fiyatlı teklifler için farklı acentelerden fiyat alınabileceği belirtilirken, poliçeye bankanın "Daini Mürtehin (rehin alacaklısı)" olarak eklenmesi durumunda dışarıdan yapılan sigortanın banka tarafından kabul edilmesi sağlanabiliyor.

KREDİ KARTI ZORUNLU DEĞİL: AİDATSIZ KART TALEP EDİN

Kredi sürecinde bankaların çapraz satış kapsamında kredi kartı sunması yasal bir zorunluluk değil. Kart almak isteyen tüketicilerin mutlaka aidatsız bir kart talep etmesi öneriliyor. Aksi halde kredi maliyetine yıllık kart aidatı da eklenmiş oluyor.

GELİR-TAKSİT DENGESİNDE 'YÜZDE 40 KURALI' ÖNEMİNİ KORUYOR

Bankalar, kredi taksidinin aylık gelirinin yüzde 40'ını aşmamasına dikkat ediyor. Ancak uzmanlar, bankanın onay vermesinin tüketicinin ödeme gücünü garanti etmediğini belirtiyor. Vatandaşların kendi bütçe planlamalarını yaparak yaşam standartlarını zorlamayacak bir taksit tutarında ısrarcı olması öneriliyor.

REFİNANSMAN (YAPILANDIRMA) İMKANLARINI BAŞTAN SORGULAYIN

Gayrimenkul Gündemi'nin derlediği bilgilere göre; ekonomik koşulların değişkenliği nedeniyle bugün yüksek faizle çekilen kredi, ileride faizlerin düşmesi halinde başka bir bankaya taşınabiliyor. Ancak 2025'te refinansman şartları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Bu nedenle tüketicilerin kredi sürecinin başında taşıma koşullarını öğrenmesi önem taşıyor.

ERKEN KAPAMA CEZASINI GÖZDEN GEÇİRİN

Toplu para girişi olduğunda krediyi erken kapatma ihtimali doğabiliyor. Bazı kredi türlerinde erken ödeme durumunda ek masraf veya tazminat talep edilebiliyor. Bu nedenle sözleşmedeki erken kapama maddelerinin dikkatle incelenmesi tavsiye ediliyor.