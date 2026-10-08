BTSO başkanlık seçiminde 159 meclis üyesi bugün oy kullanıyor

Bursa iş dünyasının aylardır takip ettiği Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) seçimlerinde başkanlık yarışı bugün sona eriyor. BTSO'da yeni dönemin Yönetim Kurulu Başkanı ile diğer organların belirleneceği seçimde mevcut Başkan İbrahim Burkay ile Bursa Ticaret Borsası Başkanı Özer Matlı yarışıyor. 1 Ekim'de gerçekleştirilen meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin ardından gözler bugün yapılacak başkanlık oylamasına çevrildi. 159 BTSO meclis üyesi, saat 09.00 ile 17.00 arasında oy kullanarak odanın yeni dönem yönetimini belirleyecek.

Seçim öncesi BTSO'nun Nilüfer'de bulunan Ana Hizmet Binası'na gelen başkan adayı Özer Matlı, burada yaptığı açıklamada bugüne kadar odaya birçok kez farklı vesilelerle geldiğini ancak bugün ilk kez farklı bir duyguyla geldiğini söyledi.

Daha önce İbrahim Burkay'ın başkan seçilmesinin ardından hayırlı olsun ziyaretinde bulunduğunu belirten Matlı, Burkay'ın kendisine gerçekleştirdiği iade-i ziyareti de hatırlatarak, çeşitli sektör toplantıları ve bakanların ziyaretleri kapsamında da BTSO'da bulunduğunu ifade etti.

Ancak o günlerde bir gün BTSO başkanlığına aday olarak geleceğini ve 61 üyenin sorumluluğunu almaya talip olacağını hiç düşünmediğini dile getiren Matlı, "O gün demek ki bugünmüş. Hayatta insanın çizgileri arasında bazen beklenmedik hayalleriyle ilgili bambaşka yerlere götürecek. Benim için de o anlamda gün bugün" dedi.

Seçim sürecinde arkadaşlarıyla birlikte zorlu bir yolculuk geçirdiklerini belirten Matlı, "Çok zorlandık. Çok kırıldık. Bir oda üyesi olduğumuza çok üzüldüğümüz günler oldu" ifadelerini kullandı.

BTSO'da yeni dönemin daha kapsayıcı olması temennisinde bulunan Matlı, "İnşallah bugün Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bütün meclis üyeleriyle beraber yeni bir dönem, yeni bir kapsayıcı dönem olması dileğiyle oyumuzu kullanacağız. Bursa'mıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı