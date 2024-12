BTM, Teknoloji Geliştirme Merkezi kuruyor

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "Merkezimizde girişimcilerimize daha fazla destek sunmak ve yenilikçi projelere daha güçlü bir altyapı sağlamak amacıyla kısa adı TEKMER olan Teknoloji Geliştirme Merkezi kuruyoruz. TEKMER ile girişimcilerimizin iş fikirlerini daha hızlı bir şekilde geliştirmelerine, teknolojik altyapılarına yatırım yapmalarına ve iş dünyasıyla daha etkin bağlantılar kurmalarına imkan sağlayacağız" dedi.

İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) girişimcilik merkezi Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), firmalara Ar-Ge kanununda geçen vergisel istisnaları sunan Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) kuruyor. TEKMER kurulacağının müjdesini BTM Sahne XL etkinliğinde açılış konuşmasını yapan İTO Başkanı Şekib Avdagiç verdi. Merkezde girişimcilere daha fazla destek sunmak ve yenilikçi projelere daha güçlü bir altyapı sağlamak amacıyla kısa adı TEKMER olan Teknoloji Geliştirme Merkezi kurduklarını belirten Avdagiç, "TEKMER ile girişimcilerimizin iş fikirlerini daha hızlı bir şekilde geliştirmelerine, teknolojik altyapılarına yatırım yapmalarına ve iş dünyasıyla daha etkin bağlantılar kurmalarına imkan sağlayacağız. Bu kapsamlı altyapıyla 30 girişimin, toplamda da yaklaşık 200 girişimcinin TEKMER imkanlarından yararlanmasını hedefliyoruz. TEKMER'le getirdiğimiz farklılık ise 'yeşil girişimcilik, sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği' gibi alanlarda çalışan girişimcilere özel imkanlar sunulacak olması" dedi.

"BTM küresel inovasyon üssüne dönecek"

BTM olarak bu yıl toplam bin 158 girişime, bin 486 girişimciye ücretsiz hizmet verdiklerini belirten Avdagiç, "Bu yıl 17 girişimimiz yatırım aldı ve şimdiye kadar yatırım alan BTM girişimlerinin sayısı 132'ye yükseldi. Ticarileşen 19 girişimimiz ise ülkemizin ekonomik büyümesine katkı sağlamanın yanı sıra, global arenada da ses getiren projelere imza attılar. İTO Meslek Komiteleri Eşleştirmeleri kapsamında bu yıl aralık ayına kadar 57 eşleştirme gerçekleşti. Yıl içindeki toplam yatırımcı- girişimci eşleştirme sayımız ise 67'ye ulaştı. Bu rakamlar bizim için önemli. Çünkü doğru yolda olduğumuzu, doğru işler yaptığımızı, girişimcilerimize doğru istikametler gösterdiğimizi ortaya koyuyor. Vurgulamak isterim ki, 2025 yılında da doğru işler yapmayı sürdüreceğiz. Buradan bir müjdeyi vermek istiyorum. Merkezimizde girişimcilerimize daha fazla destek sunmak ve yenilikçi projelere daha güçlü bir altyapı sağlamak amacıyla kısa adı TEKMER olan Teknoloji Geliştirme Merkezi kuruyoruz. BTM'nin öncülüğünün yansıması olan TEKMER, sadece bir mekan değil, aynı zamanda bir vizyon projedir. İnanıyorum ki, bugün atacağımız bu adım, gelecekteki büyük başarı hikayelerinin de başlangıcı olacaktır. Yine inanıyorum ki, bu tür projelerle hep birlikte, BTM'yi küresel bir inovasyon üssüne dönüştüreceğiz" ifadelerini kullandı.

"Dünyanın en iyisi olma hedefi sürüyor"

BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı da yaptığı açılış konuşmasında "Bugün BTM'nin 18'inci Sahne XL etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Sahne XL, her yıl üzerine koyarak büyüttüğümüz, geliştirdiğimiz ve daha fazla girişimciye dokunduğumuz bir etkinlik haline geldi. Bu etkinliğimizi Domino konsepti ile düzenliyoruz. Çünkü girişimcilik bir domino etkisi oluşturur. Domino, yalnızca bir oyun değildir. Aynı zamanda stratejiyi, sabrı ve birbiriyle bağlantılı küçük adımların büyük sonuçlar doğurabileceğini gösteren bir sanatın adıdır. Her fikir, bir domino taşını harekete geçiren ilk dokunuştur. Her iş birliği, bir sonraki taşı devirecek stratejik bir adımdır. Her başarı, zincirin devamını getiren bir ilham kaynağıdır. Yani kısaca domino taşları, yalnızca bir hareketin gücünü değil, bu gücün doğru bir planlamayla büyük bir değişime dönüşebileceğini de simgeler. BTM olarak bizler de bu taşların daha sağlam dizilmesi, daha uzağa ulaşması ve daha büyük etkiler oluşturması için çalışıyoruz. Tabi bu zincirin tamamlanması, sizin gibi değerli destekçilerimizin katkılarıyla mümkün oluyor. Hep birlikte girişimcilerimizin gelişimine rehberlik ederek, domino taşlarının düzenli bir şekilde dizilmesine katkı sağlıyoruz" dedi.

UBI Global tarafından "Dünyanın En İyi 3'üncü Start Up Merkezi" ödülüne layık görüldüklerini hatırlatan Elbaşı, "Dünya Birinciliği hedefimizin bir kez daha altını çizerek yinelemek istiyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde Dünyanın En iyi Startup Merkezi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yılın son Sahne XL etkinliğinde yine iki panel düzenlendi. StartupWatch Kurucusu Serkan Ünsal'ın moderatörlüğünü yaptığı panelin ilki, "VC LP'ye karşı" ismini taşıyordu. Panelin konuşmacıları Domino Ventures Yönetici Ortağı Mustafa Kopuk ve Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Dönüşüm-Teknoloji Lideri Yahya Ülker isimlerinden oluştu. Girişimlerin Turcorn Yolculuğu isimli ikinci panelin moderatörü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Dr. Damla Turan, konuşmacıları ise Navlungo Kurucu Ortağı İsa Korkmaz ile WASK Kurucusu Ercan Pilcioğlu oldu.

Sahne XL etkinliğinde 39 girişim stant açarken, 18 girişim de sunum için sahne aldı. Sunum yapan girişimler şöyle: HirinGames, Vezüve, SporAra, TellPal, Mindmoov, Pinyto, Yedir App, Pace, Deeplay Creative Studio, OyunMu, Luufs, Kubulab, NexRacon, Vatut AI, GoKargo, Kiraz.co, eşyala.com, Beekod. - İSTANBUL