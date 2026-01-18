Haberler

Brüksel'de çiftçilerden traktörlü MERCOSUR protestosu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce çiftçi, AB ile MERCOSUR arasında imzalanan ticaret anlaşmasına karşı traktörleriyle gösteri düzenledi. Çiftçiler, bu anlaşmanın Avrupa gıda güvenliğini zayıflatacağı iddiasıyla protesto ettiler ve Avrupa Parlamentosu üyelerinin onay vermemelerini talep ettiler.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce çiftçi, Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında imzalanan ticaret anlaşmasına karşı traktörleriyle gösteri düzenledi.

Belçika'daki çeşitli çiftçi derneklerinin çağrısıyla yüzlerce kişi, Brüksel'in turistik yerlerinden Atomium'da bir araya geldi.

Atomium'un önündeki caddeyi çok sayıda traktörle trafiğe kapatan çiftçiler, AB ile Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı kapsayan MERCOSUR ülkelerinin dün imzaladığı ticaret anlaşmasına karşı çıktı.

MERCOSUR ülkeleri ile tarım ve hayvancılık ürünlerinde adil koşullarda ticaret yapılamayacağını savunan göstericiler, bunun Avrupa gıda güvenliğini zayıflatacağını iddia etti.

Protestocular, Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerinin anlaşmaya onay vermemelerini istedi.

Müzakeresi 25 yıl alan ve dün imzalanan AB-MERCOSUR ticaret anlaşması, bu aşamadan sonra AP ve AB Konseyi tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girecek.

Anlaşma kapsamında, sığır eti, kümes hayvanları, süt ürünleri gibi bazı tarım ürünlerinde gümrük avantajları sağlanacak. Buna karşılık MERCOSUR ülkeleri pazarlarını Avrupa sanayi ürünlerine daha fazla açacak.

Anlaşma, MERCOSUR'dan AB'ye gönderilen hassas tarım ürünlerinin gerekli durumlarda pazara erişimini sınırlandırabilecek tedbir maddeleri de içeriyor. Ancak Avrupalı çiftçiler bunu yeterli bulmuyor.

Brüksel, söz konusu anlaşmayı Latin Amerika'daki ticarette AB'nin payını ve etkisini artıracak önemli bir jeopolitik kazanım olarak değerlendiriyor.

Anlaşmaya Almanya ve İspanya destek verirken özellikle Fransa, Polonya ve Macaristan başta olmak üzere bazı ülkeler ile Avrupa genelindeki çiftçi örgütleri karşı çıkıyor.

Kaynak: AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendisine doğru koşan köpeği tüfekle vurup öldürdü

Vicdansız adam, kendisine doğru koşan köpeği tüfekle vurup öldürdü
Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem

Kamerayı görünce yavaşlayanlar dikkat! Radar cezalarında yeni dönem
Türkiye'yi yasa boğan Atlas Çağlayan cinayetinde acılı anne: Acil tıp teknisyeni olmak istiyordu

Annesi hunharca katledilen Atlas'ın hayalindeki mesleği böyle anlattı
ABD'den Suriye'de operasyon! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü

ABD'den intikam saldırısı! Bilal Hasan el-Casim öldürüldü
Kendisine doğru koşan köpeği tüfekle vurup öldürdü

Vicdansız adam, kendisine doğru koşan köpeği tüfekle vurup öldürdü
50 kişinin partilediği daire çöktü! Onlarca kişi yaralandı

Büyük facia! Partiye onlarca kişi katılınca dairenin zemini çöktü
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur