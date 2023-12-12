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Brüksel'de AB'nin kemer sıkma politikalarına karşı gösteri düzenlendi

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kamu harcamalarını azaltma politikalarına karşı gösteri düzenlendi. Sendikaların çağrısı üzerine toplanan protestocular, AB'nin kemer sıkma politikalarını eleştirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin kamu harcamalarını azaltma politikalarına karşı gösteri düzenlendi.

Avrupa Sendikalar Konfederasyonunun çağrısı üzerine çeşitli sendikalara üye çok sayıda kişi Brüksel Adalet Sarayı önünde toplandı.

Sendikalarının renklerini taşıyan yeşil, kırmızı, turuncu, mavi montlar giyen ve dövizler taşıyan protestocular, AB ülkelerinin kemer sıkma politikalarına karşı sloganlar attı.

"İş ve kamu hizmeti için", "Silaha var bize yok", "Kemer sıkmak istemiyoruz", "Ücret artışıma dokunma", "Sosyal Avrupa nerde?" yazılı afişler açan göstericiler, Avrupa Parlamentosu önündeki Lüksemburg Meydanı'na kadar yürüdü.

Protestocuların çevresinde geniş güvenlik önlemi alınması dikkati çekti.

Protesto ve yürüyüş dolayısıyla kentte toplu ulaşım ciddi ölçüde aksadı.

Brüksel'deki ulaşım şirketi çalışanlarının da protestoya katılması nedeniyle çoğu otobüs, metro ve tramvay seferi iptal edildi.

AB üyesi ülkeler, kamu harcamaları ve bütçe açıklarını sınırlayan Birlik mali kurallarının güncellenmesi için müzakereler yürütüyor. Kurallarda yapılacak değişikliklerle artan kamu borç seviyelerinin düşürülmesi hedefleniyor.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonuna bildirilmesi ve bu durumla etkin mücadele yapılması gerekiyor. Ancak AB üyesi ülkeler, 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle söz konusu kuralları askıya almayı kararlaştırmış, bütçe açıkları ve kamu harcamaları hızla yükselmişti.

Bu uygulama, Rusya-Ukrayna Savaşı ve yaşanan enerji kriziyle de devam etmişti. Bu istisnai süreç, 2023 yılı sonunda bitiyor.

Sendikalar kamu harcamalarının azaltılmadan devam etmesini istiyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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